Piloto capixaba, Lucas Schowambach volta a vencer no kartismo após 24 anos

Foram 24 anos entre uma vitória e outra, mas Lucas Schowambach voltou a sentir o gosto de vencer no automobilismo. O capixaba de 42 anos ganhou uma das etapas da categoria X30, a mais veloz do kartismo estadual, em um fim de semana marcado pela chuva e pela disputa da nona e da décima etapas da temporada.





A última vitória de Lucas havia sido em 2002, na Fórmula Renault, em Londrina. De volta ao kartismo estadual desde 2025, inicialmente sem grandes pretensões, o piloto foi se readaptando às pistas e voltou a subir no lugar mais alto do pódio justamente em um circuito que conhece desde a infância.





"Estou muito satisfeito com a vitória. Dedico a minha família, pois é deles que vem minha vontade de voltar a vencer. Voltei a competir no kartismo estadual em 2025 sem compromisso. Daí vim me adaptando numa pista que conheço desde criança, com muitas vitórias e títulos. Até demorou, mas a vitória veio através do belo trabalho que a equipe fez hoje", disse o piloto.





Lucas chegou ao fim de semana ainda se recuperando de um acidente doméstico que o havia tirado do grid no evento anterior. Com a pista molhada pelas fortes chuvas de sábado, as equipes precisaram mudar a estratégia e utilizar pneus de chuva, pouco comuns nas competições. Antes das provas, os pilotos ainda participaram do sorteio dos motores preparados pela RBC.





Na X30, Lucas dividiu os holofotes com Romárcio Viola e André Vargas. Viola largou na pole e venceu a primeira bateria, com Schowambach em segundo e Vargas em terceiro. Na segunda prova, os três voltaram a protagonizar um duelo desde a largada, com Viola novamente partindo na frente.





A vitória de Lucas ganhou ainda mais significado pelo reconhecimento dos adversários. Mesmo concorrentes diretos, os pilotos fizeram questão de parabenizar o capixaba pelo resultado, muitos deles conhecedores da trajetória de Schowambach no automobilismo.





Além da X30, o fim de semana teve disputas em outras cinco categorias, reunindo pilotos de 8 a 14 anos, como Mirim, Cadete e F4 Junior, até as categorias adultas F4BR Sênior, Graduados e X30. Na Mirim, Lucas Menezes, de apenas oito anos, ampliou a liderança ao fazer a pole, registrar as melhores voltas e vencer a prova geral. Enrico Viola foi o vencedor da Cadete.





Na F4BR, Rogério Alcântara venceu na Sênior, enquanto Henrique Berttollo levou a melhor na Graduados. Já na F4 Junior, Gabriel Sagrilo venceu na soma dos pontos, em uma prova prejudicada pelos problemas nos motores provocados pela grande quantidade de água na pista.





O último evento do Campeonato Capixaba de Kart será no dia 05 de dezembro com rodada tripla. Portanto serão mais de 30 pontos em jogo. Com os resultados do fim de semana, nenhuma categoria apontou um campeão antecipado. Agora é aguardar dezembro para a definição dos campeões do CCK 2026.