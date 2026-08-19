Acidente entre micro-ônibus e carreta deixa 23 mortos no Paraná

Ao menos 23 pessoas morreram na madrugada desta quarta-feira (19) em um acidente entre uma carreta e um micro-ônibus no km 209 da rodovia BR-373, em Ipiranga, a cerca de 171 quilômetros de Curitiba, no Paraná. Outras cinco pessoas ficaram feridas.

As vítimas fatais são 13 mulheres, 8 homens e 2 crianças, de acordo com a concessionária Via Araucária, que administra a via.

O acidente ocorreu por volta de 3h30 e as mortes foram confirmadas pela concessionária Via Araucária e pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Segundo a PRF, o micro-ônibus envolvido no acidente pertence à Secretaria de Saúde da Prefeitura de Imbituva. O veículo levava pacientes e acompanhantes para hospitais na Grande Curitiba.

A Prefeitura de Imbituva lamentou as mortes e declarou luto. A prefeitura e os demais locais de atendimento ao público ficarão fechados nesta quarta-feira e as aulas foram canceladas (19).

O caminhão Scania tinha placas de Erechim, no Rio Grande do Sul.

A PRF afirma que as evidências preliminares apontam que o caminhão teria invadido a faixa contrária, batendo de frente com o ônibus.

A maior parte das vítimas ocupava o micro-ônibus da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Imbituva, além do condutor do caminhão envolvido, que também morreu. Os corpos continuam no local para a perícia.

Cinco pessoas ficaram feridas. Segundo informações iniciais, três estão em estado grave e duas tiveram ferimentos moderados.

Uma mulher de 26 anos e um homem de 22 foram levados para a UPA Santa Paula. Dois homens de 49 e 63 anos foram encaminhados para o Hospital Universitário de Ponta Grossa. E um menino de 6 anos foi transportado para o Humai (Hospital Universitário Materno-Infantil) da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Em nota, a Polícia Científica do Paraná informou que foi acionada assim que tomou conhecimento do acidente e mobilizou equipes das Unidades de Execução Técnico-Científica de Ponta Grossa, Curitiba e Guarapuava, que seguem no local realizando os trabalhos periciais.

Diante da dimensão da ocorrência, foi acionado o protocolo DVI ("Disaster Victim Identification"), padrão internacional para identificação de vítimas em desastres com múltiplas mortes. A instituição explicou que o trabalho pericial envolve a análise técnico-científica do local para apurar causas e dinâmica do acidente, além da localização, registro, coleta e individualização dos corpos e demais vestígios.

Segundo o órgão, após concluídos os procedimentos no local, os corpos serão levados para a unidade da Polícia Científica de Ponta Grossa, anexa ao Campus Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde serão feitos os exames periciais que podem incluir o confronto com bases oficiais de identificação biométrica e a identificação formal das vítimas.

A corporação afirmou que só confirmará oficialmente o número de mortos e as identidades após a conclusão segura desses procedimentos e a comunicação às famílias, e orientou que parentes busquem apoio pelos telefones da unidade ou consultem o Manual para Liberação de Corpos no site institucional da Polícia Científica do Paraná.

O caminhão seguia no sentido de Carambeí para Prudentópolis.

As circunstâncias estão sendo analisadas por meio de investigações no local.

Neste momento, a pista no km 209 da BR-373 encontra-se totalmente interditada para o atendimento da ocorrência, realização da perícia e remoção dos veículos. A PRF orienta que os motoristas evitem o trecho.

Equipes da PRF, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, e concessionária estão trabalhando no local.

De acordo com a PRF, em número de mortes, a ocorrência desta quarta é a mais grave registrada pela corporação no Paraná desde janeiro de 2021, quando 19 pessoas morreram em um tombamento de ônibus na BR-376, em Guaratuba.

O governador Ratinho Júnior (PSD) se solidarizou com as famílias das vítimas e desejou rápida recuperação aos feridos.

"Nossas forças de segurança já estão atuando para entender o que aconteceu e esclarecer as causas do acidente. Que Deus dê conforto e força a todos que enfrentam essa dor", publicou em rede social.

O secretário executivo do Ministério da Saúde Adriano Massuda divulgou uma nota de pesar e informou que entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná para colocar o Ministério da Saúde "à disposição do Estado e do município de Imbituva para o que for necessário".