Segunda-feira, dia da Lua: entenda por que o início da semana é mais emocional

Depois do período de descanso do fim de semana, o retorno à rotina pode provocar uma mudança brusca de ritmo. É preciso voltar aos compromissos, horários, responsabilidades e cobranças. Dentro da astrologia, essa transição combina com o simbolismo da Lua porque o astro fala justamente sobre como nos sentimos diante das circunstâncias. Assim, a segunda-feira pode ser aproveitada como um momento para perceber o próprio estado emocional antes de exigir produtividade máxima. É aquele dia em que vale perguntar: “Como eu estou hoje?” antes de pensar apenas em “O que eu preciso fazer hoje?”.