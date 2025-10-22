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Medicamento autorizado

Mounjaro trata apneia do sono? Saiba como remédio pode ajudar

Ao promover perda de peso significativa, a tirzepatida reduz a compressão sobre as vias aéreas e melhora a oxigenação noturna

Publicado em 22 de Outubro de 2025 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2025 às 19:29
homem dormindo
O tratamento deve levar em conta o grau da apneia, a presença de outras doenças metabólicas Crédito: Shutterstock/Prostock-studio
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso do medicamento Mounjaro (tirzepatida), para o tratamento da apneia obstrutiva do sono (AOS) em adultos com obesidade. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (20) no Diário Oficial da União e representa um marco no manejo clínico de uma condição que atinge milhões de brasileiros e, até então, contava com poucas opções terapêuticas além do uso de aparelhos como o CPAP.
O Mounjaro já era aprovado no país para o tratamento da diabetes tipo 2 e da obesidade. Agora, passa a ser o primeiro medicamento autorizado pela Anvisa para tratar a apneia do sono associada à obesidade, de acordo com informações da fabricante.
Segundo Jessica Polese, especialista em Medicina do Sono, uma pesquisa publicada em 2024 na revista científica "New England Journal of Medicine” comprovou que a substância levou a uma redução no número de interrupções respiratórias durante o sono, o que poderia melhorar a qualidade de vida de pessoas afetadas pela apneia do sono.

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“A aprovação representa um avanço importante, especialmente porque a obesidade é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento e agravamento da apneia do sono”, explica a médica. “A tirzepatida não atua diretamente nas vias respiratórias, mas ao promover perda de peso significativa, ela reduz a compressão sobre as vias aéreas e melhora a oxigenação noturna. Isso pode diminuir a gravidade da apneia e melhorar a qualidade do sono”. 
A médica explica que a tirzepatida não atua diretamente nas vias respiratórias. "Mas ao promover perda de peso significativa, ela reduz a compressão sobre as vias aéreas e melhora a oxigenação noturna. Isso pode diminuir a gravidade da apneia e melhorar a qualidade do sono”.
Apesar do entusiasmo, a especialista reforça que o medicamento não substitui o CPAP nem outras abordagens tradicionais, e que o acompanhamento médico deve continuar sendo individualizado. “É preciso cautela. O tratamento deve levar em conta o grau da apneia, a presença de outras doenças metabólicas, a tolerância ao CPAP e o perfil de cada paciente. A tirzepatida é uma ferramenta complementar, e não uma solução isolada”.

Sobrepeso e obesidade

Jéssica explica que a apneia obstrutiva do sono (AOS) ocorre quando os músculos relaxam e causam o fechamento das vias respiratórias, impedindo a respiração adequada. "Sem conseguir respirar, o paciente acorda por um breve momento, fazendo com que a respiração volte ao normal. Essa situação acontece repetidamente durante a noite e pode produzir ronco, além de impedir que a pessoa alcance o sono profundo".
O sobrepeso e a obesidade são fatores de risco para a AOS e a longo prazo, pode afetar a progressão de complicações cardiometabólicas como hipertensão, doença coronariana, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial e diabetes tipo 2, sendo o Mounjaro indicado para uso. "O tratamento padrão da apneia do sono consiste no uso de suporte mecânico durante o sono, incluindo a terapia com pressão positiva nas vias aéreas (CPAP)".

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