AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Micoses e fissuras na pele: veja como se proteger durante o verão
Se cuida

Micoses e fissuras na pele: veja como se proteger durante o verão

Com medidas simples e atenção aos sinais, é possível aproveitar o calor com segurança, conforto e saúde

Publicado em 12 de Janeiro de 2026 às 18:31

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

12 jan 2026 às 18:31
Alguns cuidados ajudam a evitar micoses e fissuras na pele no verão (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Alguns cuidados ajudam a evitar micoses e fissuras na pele no verão Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
Durante o verão, é comum haver um aumento na exposição da população a fatores que favorecem o surgimento de micoses e fissuras na pele. O calor, a umidade e as longas permanências em roupas de banho são combinações perfeitas para a proliferação de fungos, segundo o Dr. Jamil Ribeiro Cade, médico e professor da Faculdade Santa Marcelina.

Micoses comuns no verão

De acordo com o especialista, as micoses mais frequentes nessa época são a tínea dos pés (o popular “pé de atleta”), a tínea inguinal (micose na virilha) e a pitiríase versicolor, conhecida como “micose de praia”. O uso prolongado de roupas molhadas, o suor, o calor, o contato com superfícies úmidas, como areia e duchas, e até o compartilhamento de toalhas e calçados criam um cenário ideal para essas infecções.  

Fissuras e lesões na pele

O contato contínuo com a água do mar e a areia provoca ressecamento e microlesões, facilitando a entrada de fungos e bactérias. Quando somamos isso ao atrito das roupas de banho e à exposição ao sol, aumentamos o risco de fissuras dolorosas nos pés e até infecções secundárias.
Hidratar a pele é essencial para mantê-la saudável e livre de fissuras (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Hidratar a pele é essencial para mantê-la saudável e livre de fissuras Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Hábitos simples para prevenção

Para quem vai aproveitar a praia, o Dr. Jamil Ribeiro Cade lista cuidados essenciais para manter a pele saudável:  
  • Secar bem os pés e as dobras após o mar ou o banho;
  • Trocar biquíni, maiô ou sunga molhados assim que possível;
  • Evitar caminhar descalço em áreas úmidas, como vestiários, piscinas e chuveiros coletivos;
  • Hidratar a pele diariamente;
  • Preferir roupas leves e ventiladas, de algodão;
  • Não compartilhar chinelos ou toalhas.
Em casos recorrentes, considerar o uso preventivo de pós-antifúngicos, sempre com orientação médica.

Fissuras: quando procurar ajuda médica

Em caso de pequenas fissuras nos pés ou na pele, o cuidado deve ser imediato. “Manter a área limpa, seca e hidratada é fundamental. Cremes cicatrizantes podem ser indicados, mas nada de álcool ou receitas caseiras, que irritam a pele. Sinais como vermelhidão, dor, secreção ou mau cheiro indicam infecção e exigem avaliação profissional “, explica o médico.

Erros comuns que agravam o problema

Entre os equívocos que podem piorar micoses e fissuras, o especialista cita o uso excessivo de talcos, pomadas oleosas e calçados fechados ainda úmidos após a praia. Essas práticas aumentam a umidade da pele e favorecem a proliferação de fungos. Outro ponto essencial é evitar a automedicação. “Muitas doenças se parecem com micose, mas não são e exigem tratamentos específicos “, conclui.
Com medidas simples e atenção aos sinais da pele, é possível aproveitar o verão com segurança, conforto e saúde. Para dúvidas ou sintomas persistentes, a recomendação do especialista é sempre consultar um profissional.
Por Nágila Pires
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Copiloto usou machado em ataque a comandante de avião para Israel
Vídeo mostra homem com neto no colo sendo agredido por vizinho na Mata da Praia
Vídeo mostra homem com neto no colo sendo agredido por vizinho na Mata da Praia
Trecho da 'Odisseia' com mais de 1.700 anos encontrado na Universidade de Utrecht, na Holanda
Fragmento raro da 'Odisseia' com mais de 1.700 anos é encontrado na Holanda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados