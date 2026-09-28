Mais sabor e hidratação na primavera: 5 opções de chá para preparar

O preparo, porém, exige um pouco mais de atenção à temperatura da água. Em vez de deixar as folhas em água fervente por muito tempo, o ideal é utilizar água quente e respeitar o tempo de 2 a 3 minutos para evitar que a bebida fique excessivamente amarga. Por conter cafeína, o chá verde também merece atenção em relação ao horário de consumo. Pessoas mais sensíveis ao estimulante devem evitar a bebida próximo ao período de sono.