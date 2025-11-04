 debug-template

AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Lista de desejos: as principais novidades de beleza do mercado pra conhecer
Arte A Gazeta
Lançamentos

Lista de desejos: as principais novidades de beleza do mercado pra conhecer

Tem os novos protetores solares da Sallve e da Isdin, o blush stick da Océane e a nova água micelar da Avène. Confira os 27 lançamentos selecionados

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida

Publicado em 04 de Novembro de 2025 às 09:41

Publicado em

04 nov 2025 às 09:41
Lançamentos de beleza
O mês de novembro traz 27 lançamentos de beleza, entre itens de skincare e maquiagem Crédito: Arte A Gazeta
O mês de novembro chegou recheado de novidades nas prateleiras e e-commerces de beleza! As marcas investiram trazendo inovações que prometem transformar tanto a nossa rotina de cuidados com a pele (skincare) quanto o nosso nécessaire de maquiagem. 
Uma das novidades é a nova marca de beleza Juvia, fruto de três anos de pesquisa e desenvolvimento com químicos, perfumistas e especialistas internacionais. Suas fórmulas unem biotecnologia e ingredientes da biodiversidade brasileira, com destaque para as castanhas, combinadas a ativos como peptídeos, ácido hialurônico, algas e vitamina E. 
Já a Sallve apresenta, já para o verão,  o protetor solar bastão antioleosidade FPS 50, pensado para peles oleosas. Ele oferece alta proteção UVA/UVB, acabamento mate imediato e controle da oleosidade por até 12 horas. Listamos os 27 lançamentos mais quentes que você precisa conhecer e, claro, desejar!

01

Bastão Antioleosidade FPS 50, da Sallve

Combina alta proteção contra os raios UVA/UVB a um tratamento eficaz contra o excesso de oleosidade, garantindo acabamento matte imediato, resistência à água e ao suor e até 12 horas de controle do brilho. Sua fórmula inteligente trata a oleosidade, contribui para a redução da aparência de poros dilatados e, com o uso contínuo, ajuda a equilibrar a produção de sebo. Entre seus principais ativos estão o Pepti4 S-Control, peptídeo que atua diretamente na regulação da produção de sebo, a niacinamida, que auxilia no equilíbrio das glândulas sebáceas, e a carnosina, antioxidante que protege o colágeno e previne os sinais do tempo. (COMPRE NA AMAZON)

02

Cleanance Água Micelar, da Avène

Uma solução prática, eficaz e suave para a limpeza diária de peles mistas, oleosas e acneicas. O produto promete transformar a rotina de skincare ao oferecer ação purificante, controle da oleosidade e hidratação em um só passo, sem ressecar a pele. Com fórmula inovadora, traz o Ácido Glutâmico que atua diretamente na redução do excesso de oleosidade, enquanto a Glicerina promove uma hidratação equilibrada. Já a consagrada Água Termal Avène acalma e suaviza até as peles mais sensíveis. O resultado é uma pele limpa, fresca e com aparência visivelmente mais saudável e matificada. (COMPRE NA AMAZON)

03

Fusion Water Magic Repair, da Isdin

O fotoprotetor conta com FPS 50 e tripla ação contra o fotoenvelhecimento: previne, repara e reverte os danos causados pelo sol. Com textura ultraleve e de rápida absorção, controla a oleosidade e tem ação antipoluição. O ativo DNA Repairsomes ajuda a reparar os sinais visíveis dos danos solares acumulados na pele; Peptídeo Q10 ilumina a pele; Collagen Booster Peptide reduz as aparências de linhas finas; e Ácido Hialurônico para uma ação hidratante. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

04

Glow Blush Stick, da Oceane

Um produto que inova no formato triangular para trazer mais praticidade para a rotina de maquiagem. Possui textura cremosa e acabamento cintilante, desenvolvido para proporcionar um aspecto de pele corada, com efeito glow. Combina alta pigmentação com longa durabilidade, devido à formulação enriquecida com ativos como vitamina E, cera de candelila e óleo de semente de jojoba, que garantem uma cremosidade confortável e um acabamento naturalmente iluminado. Disponível em seis tonalidades pensadas para diferentes estilos e tons de pele.

05

Protetor Solar FPS 50+, da Mary Kay

Oferece alta proteção contra os raios UVA e UVB, ajudando a prevenir queimaduras solares e o envelhecimento precoce da pele. Com textura fluida, acabamento não oleoso e resistência à água por até 80 minutos, o lançamento é ideal para o uso diário, seja no rosto ou no corpo. Sua fórmula leve se adapta facilmente a diferentes tons e tipos de pele, inclusive as sensíveis, proporcionando conforto durante todo o uso — desde a prática de esportes ao ar livre à rotina do dia a dia.

06

Blush Retinol, da Payot

O tom Marrom Apimentado possui um fundo levemente avermelhado, que harmoniza tanto com peles de subtom quente quanto frio. O produto mantém a presença do retinol vegetal, ativo consagrado no skincare por estimular a renovação celular e melhorar a textura da pele ao longo do tempo. A fórmula garante conforto e segurança para todos os tipos de pele. Com textura ultrafina e aveludada, o produto entrega pigmentação na medida certa, boa fixação e acabamento natural, unindo cor e cuidado em um único passo.

07

Liftactiv Colágeno Specialist 16, da Vichy

Considerado o primeiro produto que estimula todas as famílias de colágeno na pele. Com textura leve de rápida absorção, o lançamento conta com a tecnologia exclusiva Co-Bonding, que atua na síntese de múltiplas formas de colágeno — proteína essencial para a firmeza, elasticidade e sustentação da pele. O novo sérum oferece uma abordagem tópica de alta eficácia, dermatologicamente testada, reforçando o conceito de recarga diária de colágeno, com base científica e eficácia visível. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

08

Nutsculpt Ultra Concentrated Firmer Moisturizer, da Juvia

Hidratante firmador ultra concentrado com Vitamina E, Niacinamida, Cafeína e ativos vegetais (ativos da castanha-do-pará, jasmim, flor de lótus, macadâmia, cupuaçu, karité, algas vermelhas, acácia do Senegal). Promove hidratação profunda, promove firmeza, elasticidade e luminosidade, auxilia na redução de medidas e melhora a uniformidade. Sua fragrância exclusiva, com benefícios aromaterapêuticos, eleva o autocuidado a um ritual diário de revitalização e bem-estar.

09

Óleo Corporal Remedy Copaíba e Breu, da Amakos da Amazônia

É indicado para aliviar tensões, desconforto muscular e revitalizar a pele. Sua fórmula reúne óleo de andiroba, resina de copaíba e um blend especial de óleos essenciais de breu branco, lavanda hybrida, palmarosa e laranja doce, ideal para uso após exercícios físicos ou em momentos de fadiga corporal intensa. O produto hidrata, suaviza e relaxa, proporcionando bem-estar imediato.

10

Body Splash Tropicália, da Hinode

Com notas de bergamota e manga, a fragrância abre com um toque frutado e solar, ganha corpo com a energia vibrante da frésia e finaliza com o adoçado envolvente da baunilha, realçando a beleza e a brasilidade de quem a usa. A linha conta ainda com aliados perfeitos para a temporada: o Creme Bumbum do Verão, o Sabonete Líquido Corporal e o Hidratante Corporal.  (COMPRE NO MERCADO LIVRE

11

Skinfinish Lightstruck Liquid Highlighter, da Mac

Novo iluminador líquido que reflete a luz e refina a aparência da pele de todos os ângulos para destacar suas características mais marcantes. Oferecendo uma mistura de pigmentos radiantes e partículas peroladas para o equilíbrio perfeito de brilho, transparência e cor e realça o glow. O produto apresenta uma mistura inovadora de 85% de ingredientes emolientes para a pele para hidratação de longa duração de 24 horas e luminosidade de 12 horas. Está disponível em nove tons. 

12

Calm Repair Cream, da Minéraux Beauty

Desenvolvido a partir da exclusiva Água Termal da marca, o produto restaura e equilibra integralmente a barreira cutânea em seus cinco níveis: microbiana, biológica, química, física e imunológica, além de promover hidratação profunda, alívio da vermelhidão, coceira e cicatrização de feridas. A formulação traz aloe vera, manteiga de karité, blends de óleos vegetais (jojoba, babaçu e rícino), alantoína, vitamina E o ativo biotecnológico Optmealth 10W, um ativo pós-biótico calmante multifuncional obtido a partir da fermentação de lactobacillus da soja negra, que age simultaneamente nos componentes neurais, cutâneos e imunes da sensibilidade da pele. 

13

Duo Iluminador & Blush, da Care Beauty

Outubro acabou, mas a conscientização do câncer de mama deve ser o ano todo. O produto, em edição  limitada, chega disponível nas combinações Mauve & stardust, terracota & rosé e pink & peach e ganha uma embalagem especial desenvolvida pela artista carioca Gisa Pecego, conhecida por desenvolver estampas que exploram formas, cores e a essência tropical em criações de identidade única. Para este lançamento, a artista utilizou diferentes tons de rosa e formatos de coração para simbolizar a pluralidade das mulheres e das mamas, a fim de atrair de forma sutil e respeitosa a atenção para a causa.

14

Espuma de Limpeza Air Foam, de Cerave

Desenvolvido ao longo de 10 anos em parceria com dermatologistas, o limpador introduz a tecnologia Glycolysin em uma fórmula inovadora que proporciona 24 horas de hidratação e oito horas de controle da oleosidade. Formulado com três ceramidas, bioidênticas às da pele, o limpador ajuda a promover uma barreira cutânea mais saudável, a remover o excesso de oleosidade e reter a umidade para uma pele equilibrada. Com textura de espuma ultraleve, remove de forma seletiva a oleosidade, poluição, maquiagem, protetor solar e demais partículas de impurezas, sem comprometer os componentes essenciais da barreira cutânea e sem necessidade de fricção nem sensação de repuxamento.

15

Protetor Toque Seco Facial FPS 70, da Sunless

A fórmula inovadora conta ainda com a tecnologia Carnosina, um ativo anti-rugas que estimula o colágeno, oferecendo tratamento antienvelhecimento junto com a fotoproteção. Possui fórmula oil free, textura leve, loção fluida, rápida absorção, além de resistente à água e ao suor, e ação protetora contra a luz azul e luz visível.

16

Óleo De Corporal Dama de Prata, de Paixão

A fragrância oriental gourmand amadeirada combina a sofisticação da flor de íris com o toque adocicado de amêndoas caramelizadas, traduzindo a elegância da série em produtos de cuidados corporais. Composta por três itens, a linha conta com loção hidratante corporal, óleo corporal e loção de mãos, todos produtos formulados com óleo de amêndoas, além de oferecerem textura leve, rápida absorção e 24 horas de hidratação.

17

Pó Solto Soft Silk, da Mari Maria Makeup

Garante acabamento uniforme e sofisticado, com textura ultraleve que fixa a maquiagem, controla a oleosidade e proporciona toque aveludado durante todo o dia. Enriquecido com Vitamina E, combina ação antioxidante e cuidado à pele, evitando acúmulos e deixando um efeito naturalmente perfeito. Agora, a linha ganha três novos tons coloridos: verde, laranja e lilás, ideais para neutralizar imperfeições e equilibrar os subtons, oferecendo preparação impecável com suavidade, conforto e proteção. (COMPRE NA AMAZON)

18

Blooming Collection, da Kiss New York

A nova linha de body splashes captura o equilíbrio entre a suavidade e a potência das flores. Inspirada em fragrâncias premium, a coleção traz fórmulas veganas, com fixação prolongada e sensação refrescante duradoura. Destaque  para o Vanilla Passion, um oriental gourmand, sensual e sofisticado. Une o frescor da bergamota ao calor da baunilha e ao dulçor do caramelo, criando uma aura doce e envolvente. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

19

Blush Ultra Bouncy Red, da Avon

O lançamento chega no tom vermelho vibrante e com textura bouncy, que é macia ao toque. É fácil de aplicar em camadas e pode ser construída para criar um efeito mais dramático! Para todos os tons de pele, com cores hiper-pigmentado inspirado na tendência do vermelho perfeito para combinar com qualquer look. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

20

Body Mist Romã, da Helene Deon

É uma fragrância multi uso que hidrata, trata e perfuma o cabelo e o corpo. Sua bruma leve e delicada proporciona frescor imediato e perfumação duradoura, criando uma experiência sensorial completa. A fragrância floral frutal combina notas de saída de limão siciliano, maçã e bergamota e Romã, que trazem leveza e energia, com um corpo de damasco, jasmim e rosa, que expressa feminilidade e elegância, e um fundo de cashmere, âmbar e cedro, que garante uma alta fixação.

21

Coleção Summer Vibes, da Sou Voe

Com três aromas principais, Blue Ocean, Pink Blush e Tropical Glow, o lançamento traz dois produtos principais: o Body Duo, uma inovação multifuncional que pode ser usada no corpo e cabelos, e o Hidratante Corporal, com tecnologia de cristal líquido e ativos naturais que garantem hidratação intensa e prolongada. O Body Duo foi desenvolvido com tecnologia sensorial de última geração e derivados minerais de quartzo. A fórmula do produto promove brilho natural e toque aveludado e além de aplicado no corpo, também pode ser usado como perfume capilar, com aroma intenso e prolongado que não agride os fios.

22

Frappé Hidratante Desodorante Corporal Bafafá, de L’Occitane au Brésil

Oferece uma experiência de pele completamente nova e promove uma forma diferente de usar o hidratante. Sua textura leve e aerada proporciona uma sensação refrescante irresistível, perfeita para os dias de calor intenso. O produto pode ser colocado na geladeira entre 15 e 30 minutos antes do uso, o que potencializa o frescor e transforma o cuidado com o corpo em um ritual sensorial inusitado. Hidrata, desodoriza e perfuma com a mesma assinatura frutada e alegre do Mist, combinando frescor, textura e perfumação em um gesto que desperta os sentidos. (COMPRE NO MERCADO  LIVRE)

23

Tinted Butter Balm, da Kylie Cosmetics

A marca apresenta as novas cores do balm labial com cor que tem fórmula enriquecida com óleo de jojoba, capaz de deslizar suavemente, suavizar linhas finas e proporcionar lábios instantaneamente macios, com até 12 horas de hidratação. Com textura leve e confortável, o lançamento entrega brilho radiante e cor modulável, perfeita para um visual natural com acabamento neutro.

24

Gloss Multifuncional Una Celebrar, da Natura

A novidade tem brilho espelhado multifuncional que hidrata imediatamente. Sua fórmula com vitamina E protege a pele contra os radicais livres e o envelhecimento precoce, garantindo hidratação imediata e por até 24 horas. Possui textura em gel e acabamento de brilho laqueado, ideal para realçar a beleza natural. É um produto multifuncional, podendo ser aplicado nos olhos, rosto e lábios para um efeito luminoso e sofisticado. (COMPRE NO MERCADO  LIVRE)

25

Melted Butter Balm, da Mascavo

É um balm labial que alia cuidado, cor e acabamento glossy sofisticado, deixando os lábios com aspecto mais saudável e bonito. Sua fórmula leve, amanteigada e confortável não é pegajosa nem escorre, promovendo hidratação, nutrição, maciez e condicionamento aos lábios. Enriquecido com esqualano de açúcar, vitaminas C e E, manteigas de murumuru e karité e óleo de abacate, recupera a vitalidade dos lábios, inclusive dos ressecados. O aplicador em silicone, macio, se adapta à curvatura da boca e garante aplicação prática, precisa e confortável. Disponível em sete cores versáteis

26

Photoage Water Sport, da Dermage

Desenvolvido especialmente para quem pratica esportes ou atividades ao ar livre. Com FPS 50 e FPUVA 24, o lançamento oferece proteção solar de alta performance, prevenindo o envelhecimento precoce, reduzindo os riscos de manchas e queimaduras e garantindo eficácia mesmo em treinos intensos, corridas ou dias de praia. Sua fórmula resistente à água e ao suor é enriquecida com antioxidantes e ativos hidratantes que combatem os radicais livres e fortalecem a barreira cutânea, mantendo-a protegida e equilibrada. 

27

S.O.S Lábios, da Epilê Cosméticos

Formulado com alta concentração de Óleo de Rosa Mosqueta 100% puro, ele hidrata, repara profundamente e devolve o conforto aos lábios ressecados, deixando uma sensação única de maciez desde a primeira aplicação. O produto promove sensação imediata de maciez e hidratação, tem aroma suave de melancia e possui textura leve e não pegajosa. (COMPRE NO MERCADO  LIVRE)

Drops

- A Impala lança curso online “Desbloqueie o poder do Esmalte em Gel”. Na compra do kit Impala Gel Plus no e-commerce, o cliente ganha acesso exclusivo ao curso com apostila digital. São nove módulos desenvolvidos por especialistas, com linguagem simples e didática, pensado para quem sempre teve vontade de aprender a técnica. Ao concluir todas as etapas, o participante recebe o certificado oficial Impala.

- A Salon Line é a marca de beleza oficial do Afropunk Brasil. A marca também estará presente com um estande de 60m² multicolorido, convidando o público a experimentar os produtos em exposição e a finalizar os fios com profissionais cabeleireiros em tempo real. 

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso você queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:

1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais

2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis

3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável

Veja Também

Com cor e alta proteção: 12 protetores solares que acabam de ser lançados

Perfumes: 10 lançamentos mais desejados para usar na primavera

Fragrâncias gourmand: 9 produtos de beleza inspirados em sobremesas

A Gazeta integra o

Saiba mais
Beleza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados