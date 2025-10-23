Intensidade e alta duração: 7 perfumes árabes para apostar em 2025

Fixação e projeção: os perfumes árabes são conhecidos por terem uma boa fixação e uma projeção poderosa, deixando um rastro por onde a pessoa passa. Isso ocorre devido à alta concentração de óleos essenciais e à utilização de matérias-primas de alta qualidade.

Ingredientes nobres: as fragrâncias são elaboradas com matérias-primas preciosas e tradicionais do Oriente Médio, como:

Oud: também conhecido como madeira de ágar, é um dos ingredientes mais valorizados na perfumaria, conferindo um aroma amadeirado, complexo e exótico.

Âmbar: ingrediente que proporciona notas quentes, adocicadas e sensuais.

Almíscar: oferece um aroma que pode ser terroso, amadeirado ou animal, adicionando sensualidade e profundidade à fragrância.

Açafrão: uma especiaria rara que confere um toque picante e luxuoso.

