Intensidade e alta duração: 7 perfumes árabes para apostar em 2025

Características marcantes
Fixação e projeção: os perfumes árabes são conhecidos por terem uma boa fixação e uma projeção poderosa, deixando um rastro por onde a pessoa passa. Isso ocorre devido à alta concentração de óleos essenciais e à utilização de matérias-primas de alta qualidade.
Ingredientes nobres: as fragrâncias são elaboradas com matérias-primas preciosas e tradicionais do Oriente Médio, como:
Oud: também conhecido como madeira de ágar, é um dos ingredientes mais valorizados na perfumaria, conferindo um aroma amadeirado, complexo e exótico.
Âmbar: ingrediente que proporciona notas quentes, adocicadas e sensuais.
Almíscar: oferece um aroma que pode ser terroso, amadeirado ou animal, adicionando sensualidade e profundidade à fragrância.
Açafrão: uma especiaria rara que confere um toque picante e luxuoso.
01
Asad Elixir
02
Fakhar Gold Extrait
03
Fakhar Gold Extrait
04
Tharwah Gold
05
Musamam White Intense
06
Durrat Al Aroos
07
Sabah Al Ward
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:
1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais
2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis
3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável