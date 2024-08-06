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Cuidados

Higiene na academia: como se proteger de doenças?

De acordo com infectologista, medidas simples de higiene reduzem as chances de transmissão de doenças, como conjuntivites

Publicado em 06 de Agosto de 2024 às 09:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2024 às 09:00
Limpeza de equipamentos da academia
A limpeza dos aparelhos evita que germes transmitidos pelo contato se disseminem Crédito: Shutterstock
Ganho de massa muscular, melhora da densidade óssea e auxílio no controle do peso são alguns dos benefícios da musculação. Mas, a quantidade de alunos que frequentam as academias e compartilham os mesmos equipamentos acabam levantando dúvidas em relação à saúde: afinal, é possível adquirir infecções na academia?
Segundo a infectologista Ana Carolina D’Ettorres, da Unimed Vitória, a resposta é sim. No entanto, os processos infecciosos não ocorrem de forma tão frequente e podem ser bastante evitados com medidas simples de higienização.
“Toda superfície em que ocorre o contato de pessoas em grande frequência é contaminado por diversos tipos de micro-organismos. Isso vale não só para academias, mas também para elevadores, ônibus, portas e muitos outros. É pouco comum que uma superfície contaminada em ambientes públicos seja uma forma sustentada de transmissão de micro-organismos patogênicos, ou seja, aqueles que conseguem provocar doença nas pessoas”, explica a médica.
Para que uma possível transmissão de doenças ocorra por meio dos aparelhos é necessário que uma pessoa infectada, apresentando lesão de pele, como pelo vírus do herpes, coloque a lesão em contato direto com a superfície e que a próxima pessoa que vá usar o aparelho entre em contato direto com a secreção, estando com a pele lesionada, rompida. Segundo Ana Carolina, é pouco provável que essa sequência de eventos ocorra no cotidiano.
Por outro lado, a especialista aponta que é possível contrair doenças se não houver cuidado com a higienização das mãos. “É possível a transmissão de doenças nas situações em que as pessoas colocam as mãos sobre uma superfície contaminada e as levam aos olhos ou à boca. Um exemplo de infecção contraída desta forma é a conjuntivite viral”.
A especialista também pontua que o suor não é capaz de transmitir doenças. Isso não significa que ele não possa conter micro-organismos, como bactérias, que são comuns da pele. No entanto, elas não causam doenças.

Como prevenir infecções

A melhor forma de evitar a transmissão de doenças no ambiente da academia é a higienização das mãos. “É muito importante reforçar a atenção durante os treinos para evitar que as mãos sujas vão até boca e olhos. Usar álcool e lavar as mãos após os treinos é fundamental”, destaca.
Ana Carolina D’ettorres
Ana Carolina D’ettorres explica como se prevenir  Crédito: Divulgação
"Usar álcool e lavar as mãos após os treinos é fundamental"
Ana Carolina D’Ettorres - Infectologista
Já a limpeza dos aparelhos evita que germes transmitidos pelo contato se disseminem. Por isso, é preciso que as academias mantenham uma rotina de limpeza regular, com produtos apropriados.
Evitar frequentar ambientes como academias quando estiver doente também é uma forma de evitar a disseminação de vírus e bactérias, evitando que outras pessoas sejam infectadas.

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