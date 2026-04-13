Guaraná: 6 benefícios para a saúde e como usar a planta corretamente

O guaraná tem propriedades que favorecem a saúde geral do corpo Crédito: Imagem: JustLary | Shutterstock

Originário da Amazônia, o guaraná ( Paullinia cupana ) é uma planta amplamente valorizada por suas propriedades energéticas e terapêuticas. Apesar de ser tradicionalmente utilizado na fabricação de refrigerantes e sucos, ele é rico em nutrientes como cafeína, taninos, saponinas e antioxidantes, que promovem a saúde geral do organismo, destacando-se por reduzir a fadiga e aumentar a disposição. No entanto, seus benefícios vão muito além.

A seguir, descubra outros benefícios do guaraná para o corpo e maneiras de incluí-lo no dia a dia!

1. Aumenta a energia e reduz o cansaço

O guaraná é conhecido por sua capacidade de aumentar a energia e reduzir o cansaço devido à alta concentração de cafeína em sua composição. Esse composto atua diretamente no sistema nervoso central, estimulando o estado de alerta e diminuindo a sensação de fadiga, tanto física quanto mental. Por isso, o consumo de guaraná pode ser uma alternativa natural para quem precisa de mais disposição ao longo do dia, seja para atividades de trabalho, estudo ou exercícios físicos.

2. Ajuda a emagrecer

Por conter cafeína, o guaraná possui ação termogênica, o que significa que ele ajuda a acelerar o metabolismo e a estimular o gasto energético do organismo . Esse efeito faz com que o corpo aumente a queima de gorduras, contribuindo para a perda de peso e o controle do índice de massa corporal (IMC). No entanto, para os resultados serem efetivos e saudáveis, é essencial associar o consumo do guaraná a uma dieta equilibrada e à prática regular de exercícios físicos.

3. Ajuda a prevenir doenças cardiovasculares

A pesquisa “Bioacessibilidade, biodisponibilidade e atividade antioxidante de compostos fenólicos do Guaraná ( Paullinia cupana ) in vitro e in vivo “, realizada por pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), revelou que o guaraná tem um alto potencial na prevenção de doenças cardiovasculares.

De acordo com o estudo, as catequinas (fitonutriente com ação antioxidante) presentes no guaraná, quando devidamente absorvidas, reduzem o estresse oxidativo no organismo, fator associado ao surgimento de doenças neurodegenerativas e cardiovasculares. Para chegar a esse resultado, os pesquisadores realizaram testes durante um mês com voluntários saudáveis, mas com sobrepeso e risco cardiovascular.

O experimento foi dividido em duas etapas: nos primeiros 15 dias, os participantes seguiram uma dieta controlada sem consumir guaraná; nos 15 dias seguintes, ingeriram diariamente 3 g de guaraná em pó dissolvidos em 300 ml de água, em jejum. Os resultados entusiasmaram os cientistas, mostrando que a concentração e a biodiversidade das catequinas no guaraná são iguais ou até superiores às encontradas em alimentos como chá verde, cacau e chocolate.

O guaraná tem compostos que ajudam a prevenir o envelhecimento precoce Crédito: Imagem: eliscora | Shutterstock

4. Auxilia contra o envelhecimento precoce

As catequinas, combinadas com taninos (polifenóis com ação antioxidante), também ajudam a combater os radicais livres, que são os principais responsáveis pelo envelhecimento precoce das células. Esses compostos, como dito anteriormente, atuam reduzindo o estresse oxidativo no organismo, prevenindo danos às células da pele, dos órgãos e dos tecidos. Além disso, os antioxidantes presentes no guaraná estimulam a renovação celular e favorecem a produção de colágeno, substância essencial para manter a firmeza, elasticidade e saúde da pele.

5. Melhora a concentração

Além de ajudar no emagrecimento, a cafeína presente no guaraná bloqueia a ação da adenosina, uma substância que induz o cansaço, promovendo um estado de alerta e foco mental. A planta também contém teobromina e teofilina, compostos bioativos que atuam nas áreas do cérebro relacionadas com a atenção e o foco.

6. Melhora o desempenho físico

O guaraná também pode contribuir para a melhora do desempenho físico , principalmente por conta de seu efeito estimulante. A cafeína presente na planta ajuda a aumentar a resistência, reduzir a percepção de esforço e retardar o cansaço durante a prática de exercícios. Com isso, a pessoa tende a ter mais disposição e conseguir manter a atividade por mais tempo, o que favorece tanto treinos mais intensos quanto a regularidade nas atividades físicas.

Como utilizar o guaraná

O guaraná em pó é a forma mais comum de consumo e pode ser diluído em água, sucos, leite ou vitaminas . Porém, a planta também é utilizada das seguintes formas: cápsulas, para quem busca praticidade no dia a dia; xaropes, muito usados na preparação de bebidas energéticas; e extratos líquidos, que podem ser adicionados a chás ou outras receitas.