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Imunização

Gripe: saiba quem deve tomar a vacina e os benefícios da proteção

Além da proteção individual, a vacinação em massa tem um papel essencial no controle da doença em nível coletivo

Publicado em 12 de Junho de 2025 às 18:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2025 às 18:49
Vacina de gripe
A vacina da gripe pode proteger contra complicações sérias Crédito: Shutterstock
A vacina da gripe pode proteger contra complicações sérias que atingem o trato respiratório superior — como sinusites, otites e até pneumonias. “A gripe é uma infecção viral que inflama a mucosa do nariz, garganta e seios da face, podendo desencadear uma série de outras doenças, principalmente em crianças e idosos”, alerta a otorrinolaringologista Cristiane Adami, do Hospital Paulista.
Segundo a especialista, os pequenos estão mais suscetíveis a otites e laringites, enquanto os mais velhos enfrentam risco maior de pneumonia e agravamento de doenças respiratórias crônicas, como asma e DPOC.
Pacientes com rinites, sinusites ou histórico de infecções no ouvido têm um motivo a mais para manter a carteirinha de vacinação em dia. “Essas pessoas já têm uma mucosa mais sensível. A gripe pode piorar os sintomas e facilitar infecções secundárias por bactérias. Em crianças, a gripe pode causar disfunção da tuba auditiva e levar à otite média”, explica a médica.
A vacina é segura para praticamente todos, inclusive para quem sofre com problemas otorrinolaringológicos. A única contraindicação é para quem tem alergia grave a algum componente da fórmula.
Além da proteção individual, a vacinação em massa tem um papel essencial no controle da doença em nível coletivo. “Ela reduz a circulação do vírus, protege os mais vulneráveis e ajuda a evitar a superlotação dos consultórios e emergências durante os meses de inverno”, afirma a médica.
E quanto ao velho mito de que a vacina “dá gripe”? A especialista é categórica: “É um mito! A vacina é feita com vírus inativado. Não tem como causar gripe. Os sintomas leves que algumas pessoas sentem são apenas sinais de que o sistema imunológico está trabalhando. Às vezes, a pessoa se infecta com outro vírus logo após a vacina e acha que foi ela a causa, mas não foi”.
Por fim, a médica enfatiza que a vacinação contra a gripe é considerada uma das medidas mais eficazes para reduzir complicações respiratórias, infecções secundárias e a propagação do vírus na comunidade. "A imunização anual é segura, recomendada para praticamente todos os grupos e tem impacto direto na prevenção de quadros mais graves, especialmente nos meses de maior circulação do vírus".

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