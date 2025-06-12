Gripe: saiba quem deve tomar a vacina e os benefícios da proteção

A vacina da gripe pode proteger contra complicações sérias Crédito: Shutterstock

A vacina da gripe pode proteger contra complicações sérias que atingem o trato respiratório superior — como sinusites, otites e até pneumonias. “A gripe é uma infecção viral que inflama a mucosa do nariz, garganta e seios da face, podendo desencadear uma série de outras doenças, principalmente em crianças e idosos”, alerta a otorrinolaringologista Cristiane Adami, do Hospital Paulista.

Segundo a especialista, os pequenos estão mais suscetíveis a otites e laringites, enquanto os mais velhos enfrentam risco maior de pneumonia e agravamento de doenças respiratórias crônicas, como asma e DPOC.

Pacientes com rinites, sinusites ou histórico de infecções no ouvido têm um motivo a mais para manter a carteirinha de vacinação em dia. “Essas pessoas já têm uma mucosa mais sensível. A gripe pode piorar os sintomas e facilitar infecções secundárias por bactérias. Em crianças, a gripe pode causar disfunção da tuba auditiva e levar à otite média”, explica a médica.

A vacina é segura para praticamente todos, inclusive para quem sofre com problemas otorrinolaringológicos. A única contraindicação é para quem tem alergia grave a algum componente da fórmula.

Além da proteção individual, a vacinação em massa tem um papel essencial no controle da doença em nível coletivo. “Ela reduz a circulação do vírus, protege os mais vulneráveis e ajuda a evitar a superlotação dos consultórios e emergências durante os meses de inverno”, afirma a médica.

E quanto ao velho mito de que a vacina “dá gripe”? A especialista é categórica: “É um mito! A vacina é feita com vírus inativado. Não tem como causar gripe. Os sintomas leves que algumas pessoas sentem são apenas sinais de que o sistema imunológico está trabalhando. Às vezes, a pessoa se infecta com outro vírus logo após a vacina e acha que foi ela a causa, mas não foi”.