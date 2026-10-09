Grávidas podem fazer exercícios físicos? Conheça os benefícios e os cuidados necessários

“Com o passar do tempo, houve uma mudança nas recomendações que, antes, priorizavam o repouso para evitar riscos ao bebê. Hoje, estudos destacam os benefícios da atividade física para gestantes , desde que haja liberação médica e acompanhamento adequado. Manter uma rotina ativa nesse período pode contribuir para reduzir riscos e favorecer o desenvolvimento saudável do bebê”, pontua.