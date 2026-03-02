Frango ou tilápia? Veja as 4 melhores carnes magras para emagrecer

Peito de frango: possui elevada concentração de leucina (aminoácido fundamental para a síntese proteica muscular), além de baixa quantidade de gordura saturada e fácil digestibilidade. Pode ser grelhado, desfiado ou em cubos; possui baixíssimo teor de gordura.

Tilápia: considerada um peixe magro, com baixo teor de gordura saturada, alta digestibilidade e boa concentração proteica, contribuindo para reduzir a densidade energética da dieta. De fácil digestão, ideal para almoço ou jantar, geralmente preparado grelhado ou assado.

Patinho: entre os cortes bovinos, também é uma alternativa interessante por ser rico em ferro heme, ajudando na prevenção da anemia ferropriva, e por oferecer boa quantidade de vitamina B12. Pode ser utilizado moído ou em preparações como carne de panela; boa fonte de ferro e vitamina B12.

Lombo suíno: atualmente apresenta redução significativa do teor de gordura total em comparação a décadas anteriores devido ao melhoramento genético e ao manejo nutricional animal, também pode fazer parte de uma alimentação equilibrada, sendo fonte de tiamina, vitamina essencial para o metabolismo de carboidratos e produção de energia. Corte suculento e considerado magro dentro das opções de carne suína.