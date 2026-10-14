Excesso de informação pode dificultar decisões médicas

Ter informação disponível, segundo Alexandre Duarte, é diferente de saber o que fazer com ela. “Quanto mais conteúdo chega ao médico, maior precisa ser sua capacidade de filtrar, interpretar e relacionar os dados. A fisiologia oferece uma base para entender os mecanismos envolvidos e fazer com que a atualização científica realmente chegue à prática”, conclui o especialista.