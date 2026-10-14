Unidade Móvel do Senac oferece 460 vagas em cursos de graça no sul do ES

O Senac Espírito Santo e a Prefeitura de Atílio Vivácqua, na região sul do estado, vão oferecer 460 vagas em 17 cursos de qualificação gratuitos, nas áreas de informática, marketing, comunicação, comércio e saúde. As oportunidades estarão distribuídas por 23 turmas.
Os treinamentos serão realizados de 20 de outubro a 27 de novembro, na Unidade Móvel de Tecnologia e Gestão do Senac-ES, local onde também as inscrições poderão ser feitas. A estrutura ficará estacionada no Centro Cultural e Esportivo “Scarpão” (antigo Parque de Exposições), no bairro Niterói.
As formações serão oferecidas nos períodos da manhã, da tarde e da noite, o que possibilitará aos moradores de diferentes faixas etárias o ingresso nessas qualificações.
A iniciativa promove a inclusão digital, por meio da oferta dos cursos de Informática Kids (para crianças e adolescentes entre 8 e 14 anos), Tecnologias Teens (para o público de 12 a 17 anos) e Informática Básica com Internet para a Maturidade (para adultos com mais de 50 anos).
As formações serão oferecidas nos períodos da manhã, da tarde e da noite, o que possibilitará aos moradores de diferentes faixas etárias o ingresso nessas qualificações.
A iniciativa promove a inclusão digital, por meio da oferta dos cursos de Informática Kids (para crianças e adolescentes entre 8 e 14 anos), Tecnologias Teens (para o público de 12 a 17 anos) e Informática Básica com Internet para a Maturidade (para adultos com mais de 50 anos).
Informática Básica com Internet para a Maturidade
- Período: 20 a 22/10 – 7h às 12h
- Idade mínima: 50 anos
Noções de Primeiros Socorros
- Período: 20/10 – 14h às 15h | 26/11 – 18h às 22h
- Idade mínima: 16 anos
Comunicação Estratégica: Desenvolvendo e Expressando
- Período: 20/10 – 19h às 21h
- Idade mínima: 18 anos
Elaboração de Currículo e Comportamento em Entrevista
- Período: 21/10 – 14h às 16h
- Idade mínima: 12 anos
Educação Financeira: Saiba como Administrar seus Próprios Gastos (Dicas sobre organização financeira e planejamento de vida para usuários e famílias)
- Período: 21/10 – 19h às 21h
Inteligência Artificial na Prática: Primeiros Contatos
- Período: 22/10 – 14h às 17h | 18h às 21h
- Idade mínima: 18 anos
Mídias Criativas com Inteligência Artificial
- Período: 9 a 13/11 – 18h às 22h
- Idade mínima: 15 anos
Inglês Kids 1
- Período: 16 a 19/11 – 13h às 17h | 23 a 26/11 – 13h às 17h
- Idade: 9 a 12 anos
Informática Kids
- Período: 3 a 6/11 – 13h30 às 17h30 | 9 a 12/11 – 8h às 12h
- Idade: 8 a 14 anos
Tecnologias Teens
- Período: 16 a 19/11 – 8h às 12h
- Idade: 12 a 17 anos
Atendimento ao Cliente: A Qualidade nos Serviços Prestados
- Período: 17/11 – 19h às 21h
- Idade mínima: 14 anos
Liderança: Como Gerenciar Pessoas?
- Período: 23 a 24/11 – 18h às 22h
- Idade mínima: 16 anos
Inspira e Respira
- Período: 26/11 – 8h às 12h
A Importância do Marketing Digital para o Comércio: Como Acelerar o Seu Negócio
- Período: 18/11 – 18h às 19h | 25/11 – 19h às 21h
- Idade mínima: 14 anos
Comunicação Estratégica: Desenvolvendo e Expressando Conceitos e Ideias
- Período: 19 a 26/11 – 18h às 19h
- Idade mínima: 18 anos
Oratória: Comunicação e Técnicas de Apresentação
- Período: 26/10 a 6/11 – 14h às 19h
- Idade mínima: 16 anos
Visita Guiada – Unidade Móvel de Tecnologia e Gestão
- Período: 23/10 – 14h às 19h | 27/11 – 14h às 19h
- Idade mínima: 14 anos