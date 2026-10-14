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Atílio Vivácqua

Unidade Móvel do Senac oferece 460 vagas em cursos de graça no sul do ES

São 17 opções de qualificação; treinamentos serão realizados de 20 de outubro a 27 de novembro

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 13:05

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 out 2026 às 13:05
Aula de informática no Senac
Aula de informática no Senac Divulgação

O Senac Espírito Santo e a Prefeitura de Atílio Vivácqua, na região sul do estado, vão oferecer 460 vagas em 17 cursos de qualificação gratuitos, nas áreas de informática, marketing, comunicação, comércio e saúde. As oportunidades estarão distribuídas por 23 turmas.


Os treinamentos serão realizados de 20 de outubro a 27 de novembro, na Unidade Móvel de Tecnologia e Gestão do Senac-ES, local onde também as inscrições poderão ser feitas. A estrutura ficará estacionada no Centro Cultural e Esportivo “Scarpão” (antigo Parque de Exposições), no bairro Niterói.

As formações serão oferecidas nos períodos da manhã, da tarde e da noite, o que possibilitará aos moradores de diferentes faixas etárias o ingresso nessas qualificações.


A iniciativa promove a inclusão digital, por meio da oferta dos cursos de Informática Kids (para crianças e adolescentes entre 8 e 14 anos), Tecnologias Teens (para o público de 12 a 17 anos) e Informática Básica com Internet para a Maturidade (para adultos com mais de 50 anos).

As formações serão oferecidas nos períodos da manhã, da tarde e da noite, o que possibilitará aos moradores de diferentes faixas etárias o ingresso nessas qualificações.


A iniciativa promove a inclusão digital, por meio da oferta dos cursos de Informática Kids (para crianças e adolescentes entre 8 e 14 anos), Tecnologias Teens (para o público de 12 a 17 anos) e Informática Básica com Internet para a Maturidade (para adultos com mais de 50 anos).

Confira todos os cursos disponíveis

Informática Básica com Internet para a Maturidade

  • Período: 20 a 22/10 – 7h às 12h
  • Idade mínima: 50 anos


Noções de Primeiros Socorros

  • Período: 20/10 – 14h às 15h | 26/11 – 18h às 22h
  • Idade mínima: 16 anos


Comunicação Estratégica: Desenvolvendo e Expressando

  • Período: 20/10 – 19h às 21h
  • Idade mínima: 18 anos


Elaboração de Currículo e Comportamento em Entrevista

  • Período: 21/10 – 14h às 16h
  • Idade mínima: 12 anos


Educação Financeira: Saiba como Administrar seus Próprios Gastos (Dicas sobre organização financeira e planejamento de vida para usuários e famílias)

  • Período: 21/10 – 19h às 21h


Inteligência Artificial na Prática: Primeiros Contatos

  • Período: 22/10 – 14h às 17h | 18h às 21h
  • Idade mínima: 18 anos


Mídias Criativas com Inteligência Artificial 

  • Período: 9 a 13/11 – 18h às 22h
  • Idade mínima: 15 anos


Inglês Kids 1

  • Período: 16 a 19/11 – 13h às 17h | 23 a 26/11 – 13h às 17h
  • Idade: 9 a 12 anos


Informática Kids

  • Período: 3 a 6/11 – 13h30 às 17h30 | 9 a 12/11 – 8h às 12h
  • Idade: 8 a 14 anos


Tecnologias Teens

  • Período: 16 a 19/11 – 8h às 12h
  • Idade: 12 a 17 anos


Atendimento ao Cliente: A Qualidade nos Serviços Prestados

  • Período: 17/11 – 19h às 21h
  • Idade mínima: 14 anos


Liderança: Como Gerenciar Pessoas?

  • Período: 23 a 24/11 – 18h às 22h
  • Idade mínima: 16 anos


Inspira e Respira

  • Período: 26/11 – 8h às 12h


A Importância do Marketing Digital para o Comércio: Como Acelerar o Seu Negócio

  • Período: 18/11 – 18h às 19h | 25/11 – 19h às 21h
  • Idade mínima: 14 anos


Comunicação Estratégica: Desenvolvendo e Expressando Conceitos e Ideias

  • Período: 19 a 26/11 – 18h às 19h
  • Idade mínima: 18 anos


Oratória: Comunicação e Técnicas de Apresentação

  • Período: 26/10 a 6/11 – 14h às 19h
  • Idade mínima: 16 anos


Visita Guiada – Unidade Móvel de Tecnologia e Gestão

  • Período: 23/10 – 14h às 19h | 27/11 – 14h às 19h
  • Idade mínima: 14 anos

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