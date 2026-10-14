Unidade Móvel do Senac oferece 460 vagas em cursos de graça no sul do ES

O Senac Espírito Santo e a Prefeitura de Atílio Vivácqua, na região sul do estado, vão oferecer 460 vagas em 17 cursos de qualificação gratuitos, nas áreas de informática, marketing, comunicação, comércio e saúde. As oportunidades estarão distribuídas por 23 turmas.





Os treinamentos serão realizados de 20 de outubro a 27 de novembro, na Unidade Móvel de Tecnologia e Gestão do Senac-ES, local onde também as inscrições poderão ser feitas. A estrutura ficará estacionada no Centro Cultural e Esportivo “Scarpão” (antigo Parque de Exposições), no bairro Niterói.