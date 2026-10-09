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Processo seletivo

Fames abre 101 vagas em vestibular para o curso de Música

Candidatos poderão se inscrever entre 19 de outubro e 2 de novembro, mediante pagamento de taxa de R$ 33,91

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 17:27

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

09 out 2026 às 17:27
Seleção terá prova de habilidade instrumental ou vocal, avaliação de conhecimentos musicais e redação Divulgação

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) vai abrir processo seletivo para ingresso no primeiro semestre de 2027. As inscrições serão entre os dias 19 de outubro e 2 de novembro. 


As inscrições devem ser realizadas no site do vestibular e o valor da taxa de inscrição é de R$ 33,91 via Documento Único de Arrecadação (DUA). Já os candidatos que comprovarem situação de vulnerabilidade socioeconômica poderão solicitar a isenção do pagamento da taxa a partir desta sexta-feira (9) até a próxima terça-feira (13).


Serão disponibilizadas 101 vagas para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Música. O resultado está previsto para o dia 21 de dezembro e as matrículas serão entre 13 e 21 de janeiro do próximo ano.


O vestibular contará com prova de habilidade instrumental ou vocal, prova objetiva de conhecimentos musicais e uma redação. O candidato pode optar pelo aproveitamento da nota obtida na prova de redação de uma das últimas três edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

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