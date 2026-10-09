Fames abre 101 vagas em vestibular para o curso de Música

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) vai abrir processo seletivo para ingresso no primeiro semestre de 2027. As inscrições serão entre os dias 19 de outubro e 2 de novembro.





As inscrições devem ser realizadas no site do vestibular e o valor da taxa de inscrição é de R$ 33,91 via Documento Único de Arrecadação (DUA). Já os candidatos que comprovarem situação de vulnerabilidade socioeconômica poderão solicitar a isenção do pagamento da taxa a partir desta sexta-feira (9) até a próxima terça-feira (13).





Serão disponibilizadas 101 vagas para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Música. O resultado está previsto para o dia 21 de dezembro e as matrículas serão entre 13 e 21 de janeiro do próximo ano.





O vestibular contará com prova de habilidade instrumental ou vocal, prova objetiva de conhecimentos musicais e uma redação. O candidato pode optar pelo aproveitamento da nota obtida na prova de redação de uma das últimas três edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).