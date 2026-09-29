Estresse, ansiedade e solidão: veja quando o sofrimento emocional pode afetar a saúde do coração

“É importante diferenciar o gatilho emocional da causa da doença. Uma discussão, um susto ou uma perda não criam, sozinhos, uma obstrução nas artérias. Porém, em uma pessoa que já apresenta alterações cardiovasculares, uma descarga intensa de hormônios do estresse pode funcionar como um gatilho para um evento que já encontrava condições para acontecer. Por isso, episódios de dor no peito, falta de ar, suor frio, náusea ou mal-estar intenso depois de uma situação emocional forte não devem ser automaticamente atribuídos à ansiedade”, explica Eduardo Lima, líder de cardiologia do Hospital Nove de Julho (SP), da Rede Américas.