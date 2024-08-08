"Estamos buscando a felicidade de forma equivocada", diz líder espiritual

Cláudio Cury Franco, de 66 anos, cresceu numa família com dois irmãos no Rio de Janeiro. Formado em Jornalismo, ele chegou a atuar na TV Globo, até tomar a decisão de seguir uma vida monástica, aos 21 anos.
"Graças a uma afeição natural pela espiritualidade e pela busca por respostas, antes mesmo de completar 21 anos eu já pesquisava sobre ioga e meditação, até chegar à bhagavad-gita (um dos livros mais importantes para a literatura védica), que transformaria a minha forma de enxergar a vida", conta.
Após os votos monásticos, renunciou aos bens materiais e à carreira em 1986 na cidade de Mayapur, na Índia. Foi ali que passou a ser chamado de Chandramukha Swami. Atualmente, ele figura entre os principais líderes hare krishnas do Brasil e chega a Vitória para uma série de encontros.
Por aqui, também vai lançar seu mais recente livro, intitulado “Yoga como estilo de Vida”. Além da literatura, Chandramukha Swami transita pela área musical. Conta com 12 discos lançados, alguns em parceria com grandes nomes da música brasileira, a exemplo de Nando Reis, Quinteto Violado e Léo Gandelman.
Chandramukha Swami reside na Ecovila Govardhan, em São Paulo. Trata-se de um projeto idealizado por ele que é voltado para a prática e propagação da cultura e da Filosofia Védica. Nesta entrevista, ele fala sobre propósito na vida, busca pela felicidade e muito mais. Confira.
Quem é chandramukha swami?
É um monge vaishnava e especialista nos estudos da bhagavad-gita há mais de 40 anos. É autor de mais de 40 livros sobre espiritualidade aplicada, sendo "Yoga como estilo de vida" o título mais recente. Também sou músico, com 12 discos lançados, que incluem parcerias com grandes nomes da música brasileira, como Nando Reis, Quinteto Violado, Léo Gandelmann e outros. Ao longo da trajetória como monge, fundei muitos projetos de estudos e de compartilhamento dos ensinamentos da literatura védica.
Qual é a maior queixa das pessoas que o procuram?
A dificuldade pela busca da felicidade.
Estamos no limite de um modelo de sociedade?
Quando as pessoas se afastam do entendimento de sua verdadeira identidade, dificilmente haverá uma sociedade ideal.
Buscamos a felicidade no lugar errado?
A partir do momento em que acreditamos que a felicidade vem de algo relacionado ao que não é eterno, certamente estaremos buscando a felicidade de forma equivocada.
A vida do monge Chandramukha Swami
Acredita que os seres humanos estão perdendo a capacidade se vincular?
Buscamos nos vincular a pessoas ou situações que estão na mesma sintonia. O caminho do autoconhecimento faz com que queiramos aprender e nos inspirar com as pessoas que também seguem este caminho.
Como preparar as novas gerações para enfrentar o mundo?
Devemos nos preparar para enfrentarmos nós mesmos e nossas limitações. Consequentemente, saberemos lidar com o mundo. Buscar respostas sobre quem somos, o que é este mundo e qual é a nossa relação com ele é o primeiro passo.
"Estamos errando como humanidade na falta da busca por conhecimento"
Existe alguma coisa que podemos fazer para nos livrarmos desse sofrimento?
É importante começarmos a nos questionar, fazer perguntas, tentar entender. E, assim, ao longo dessa busca, fazermos um bom uso de nosso livre-arbítrio.
Qual é a proposta do seu novo livro “Yoga como estilo de vida”?
É apresentar a sabedoria ancestral do ioga, através dos yamas e niyamas, que consistem em observações práticas sobre o que é bom para a espiritualidade e o que devemos evitar.
Como cada um pode identificar seu propósito na vida?
Aproximando-se de pessoas mais sábias, que compartilhem ensinamentos que nos fortalecem nesta busca.
Qual é o seu papel na vida?
Compartilhar, propagar a sabedoria da ciência de bhakti-yoga, instruir as pessoas, aproximando-as do entendimento sobre sua real identidade, sua relação com o mundo e com Deus.