"Estamos buscando a felicidade de forma equivocada", diz líder espiritual

É um monge vaishnava e especialista nos estudos da bhagavad-gita há mais de 40 anos. É autor de mais de 40 livros sobre espiritualidade aplicada, sendo "Yoga como estilo de vida" o título mais recente. Também sou músico, com 12 discos lançados, que incluem parcerias com grandes nomes da música brasileira, como Nando Reis, Quinteto Violado, Léo Gandelmann e outros. Ao longo da trajetória como monge, fundei muitos projetos de estudos e de compartilhamento dos ensinamentos da literatura védica.