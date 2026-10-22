Esportes ao ar livre: 4 cuidados para proteger tornozelos, joelhos e quadril

Conforme o médico, não é necessário começar com uma rotina extensa de exercícios. “Caminhar ou correr duas ou três vezes por semana em ritmo adequado e personalizado ajuda a melhorar a capacidade aeróbia, ou seja, de resistência para essa prática esportiva. E, se o objetivo for se preparar para uma trilha mais longa, o fortalecimento durante todo o ciclo será altamente estratégico para se cumprir todo o trajeto de forma segura e com menor risco de lesões esportivas ”, explica.