Enxergar bem após os 50 anos exige mais do que corrigir o grau

Segundo o oftalmologista Dr. Arthur van den Berg, especialista em troca do cristalino e cirurgia de catarata, a saúde dos olhos deve ser avaliada considerando também as necessidades individuais. “Enxergar bem não significa apenas conseguir ler as letras de uma tabela. Precisamos entender como aquela pessoa enxerga nas situações reais da vida. Dirigir à noite, trabalhar no computador, praticar esportes e realizar atividades que exigem precisão visual são exemplos de necessidades que devem fazer parte da avaliação”, explica.