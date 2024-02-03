Entenda o que é o Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC)

“O tratamento para o TOC pode variar bastante de acordo com cada caso, podendo ser feito à base de medicamentos, como antidepressivos e inibidores de serotonina, ou através da terapia cognitivo-comportamental, que utiliza a exposição do paciente a situações-gatilho de forma gradual, mas a abordagem correta só pode ser definida por um profissional”, afirma.