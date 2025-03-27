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Enquete: qual prato típico do ES é mais nutritivo? Vote

A moqueca e a torta capixaba são os pratos mais conhecidos da culinária do Espírito Santo. O socol, o embutido feito em Venda Nova do Imigrante, também é símbolo gastronômico

Publicado em 27 de Março de 2025 às 17:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2025 às 17:45
Moqueca capixaba, torta capixaba e socol
Moqueca capixaba, torta capixaba e socol Crédito: Divulgação Jefferson Rocio/ Bruno Coelho/ Gabriel Lordello
A moqueca e a torta capixaba são os pratos mais conhecidos da culinária do Espírito Santo. O socol, o embutido feito em Venda Nova do Imigrante, também é símbolo gastronômico do estado. As iguarias fazem sucesso entre capixabas e visitantes. 
Gabriela Bernabe, nutricionista e professora de Nutrição do Unesc, diz que a moqueca capixaba é preparada com peixe, tomate, cebola, coentro, urucum e azeite de oliva. "A torta capixaba, feita com frutos do mar como siri, bacalhau, camarão e ostra, é rica em proteínas e minerais como zinco e selênio, que fortalecem o sistema imunológico".
Já o socol, feita a partir do lombo do porco, tem uma forma muito específica em sua preparação, e pode demorar semanas para que esteja 100% pronta para consumo. Não basta só extrair a carne suína: é necessário temperar, envolver na pele do porco, colocar na rede e pendurar em ganchos, onde fica de dois a quatro meses em um processo de maturação.
Entre a moqueca, a torta capixaba e o socol, qual é o mais nutritivo? Vote e veja a resposta. 
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