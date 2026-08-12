Enem 2026: atividade física antes da prova melhora o desempenho?

“O exercício físico pode contribuir para a redução do estresse , a melhora do humor e a sensação de disposição, fatores que fazem diferença em uma rotina de estudos. Porém, não é indicado testar uma atividade nova ou realizar um treino muito intenso às vésperas de uma prova importante. O ideal é manter uma rotina à qual o estudante já esteja acostumado”, explica.