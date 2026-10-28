Dor muscular depois do treino: é melhor usar compressa quente ou fria?

A temperatura deve ser morna e agradável, nunca suficiente para causar ardor. A proteção da pele e o controle do tempo também são essenciais para evitar queimaduras. O calor não é indicado sobre áreas com sensibilidade comprometida e requer cautela em pessoas com alterações vasculares. Quando há suspeita de lesão aguda com edema, a escolha do recurso deve ser orientada por um fisioterapeuta.