Doenças neurológicas: quando o diagnóstico do pai pode indicar risco para os filhos 

Receber a notícia de que o pai foi diagnosticado com uma doença neurológica costuma despertar uma preocupação imediata sobre a possibilidade de desenvolver a mesma condição no futuro, devido à genética. Apesar de isso depender de diversos fatores, uma coisa é certa: o histórico familiar pode fornecer informações importantes sobre o risco individual e merece ser considerado durante a avaliação médica.