Dia Mundial do Coração: hábitos simples na rotina ajudam a prevenir doenças cardiovasculares

Sentir-se bem não significa necessariamente que todos os indicadores cardiovasculares estejam dentro dos parâmetros adequados. Hipertensão, colesterol elevado e alterações da glicemia podem evoluir durante anos sem provocar sintomas claros. Por isso, o acompanhamento desses fatores permite identificar riscos antes que eles avancem. “Mesmo pessoas que se sentem saudáveis devem monitorar pressão arterial, colesterol e glicemia. Prevenção é a estratégia mais eficaz quando falamos de saúde cardiovascular”, orienta Marcelo Bergamo.