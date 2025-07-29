Dia do Batom: veja 16 produtos incríveis que custam até R$ 100

- Batom Super Stay Vinyl Ink, de Maybelline New York. Possui acabamento espelhado e alta performance, sem necessidade de retoques ao longo do dia. Preço: R$ 67,25 (COMPRE AQUI)
- BT Vinyl, da Bruna Tavares. É um batom vinílico com brilho espelhado, alta fixação e cor intensa desde a primeira aplicação. Sua fórmula leve e confortável garante até 16 horas de duração sem escorrer ou borrar. Preço: R$ 72,90 (COMPRE AQUI)
- Batom Cremoso, da Mary Kay. Possui alta cobertura logo na primeira aplicação em um acabamento naturalmente radiante, enquanto hidrata e protege os lábios do ressecamento com os benefícios da Vitamina E. Preço: R$ 49,90 (COMPRE AQUI)
- Batom Matte Mistério, da Payot. Possui acabamento matte, textura aveludada que desliza suavemente. Sua formula é de alta cobertura e alta durabilidade. Com vitamina E e óleo de girassol. Preço: R$ 31,38 (COMPRE AQUI)
- Make B. Urban Ballet, de O Boticário. Mantém os lábios hidratados por até 48 horas e possui cobertura natural a média desde a primeira aplicação. Preço: R$ 63,90
- Batom Ultra Color Brilhante, da Avon. Possui acabamento glossy, que combina cor intensa e brilho radiante graças aos pigmentos perolados que refletem naturalmente a luz. Preço: R$ 35,99
- Batom Matte, da Ruby Kisses. Batom em bala com textura matte conforto leve, que não craquela ou resseca os lábios. É super pigmentado, promovendo cor intensa em uma única aplicação. Preço: R$ 24,20 (COMPRE AQUI)
- Batom Líquido Matte Supreme Fúcsia Valioso, de Eudora. Sua textura matte ultra fina desliza suavemente sem ressecar, proporcionando acabamento aveludado e elegante. A cor Fúcsia Valioso é um tom intenso, cremoso, vibrante e profundo. Preço: R$ 39,90 (COMPRE AQUI)
- Batom Acetinado Rouge Is Not My Name, da Sephora Collection. Entrega cor vibrante já na primeira passagem, com acabamento acetinado e alta pigmentação. Sua fórmula confortável desliza suavemente nos lábios, garantindo hidratação e longa duração. Preço: R$ 89,00
- Batom Doglovers, da Vizzela. Com acabamento matte, alta pigmentação e longa duração de até 24 horas, ele foi formulado para oferecer cor intensa sem ressecar ou craquelar os lábios. Preço: R$ 33,90 (COMPRE AQUI)
- Batom Dazzle, da Hinode. Graças a sua fórmula com Lipex Ômega 3 e 6, deixa seus lábios sedosos, macios e hidratados, fazendo com que ganhem destaque e maciez, sem deixar de lado a elegância. O produto possui também Vitamina E, que promove ainda mais hidratação, ajudando a prevenir o ressecamento. Preço: R$ 43,90
- Batom Líquido Vermelho Profundo Super Fix, da Vult. Deixa os lábios super pigmentados por até 16 horas. Sem migrar ou transferir, mantém o visual impecável durante todo o dia. Preço: R$ 49,99 (COMPRE AQUI)
- Batom Líquido Ultra Velvet, da Contém 1g. Com fórmula hiper pigmentada é ultra leve e confortável, sem deixar aquela sensação pesada ou de lábios repuxando. Enriquecido com manteiga de Karitê e óleo de Jojoba, ele tem uma textura cremosa. Preço: R$ 59,90 (COMPRE AQUI)
- Batom CC Hidratante FPS 25 Una, da Natura. Traz uma tecnologia exclusiva que torna a cor universal, com pigmentos que fazem com que a cor se adapta a todos os tons de pele. Além disso, o produto conta com um bioativo manteiga de cacau, que ajuda no volume labial e elasticidade dos lábios, e hidratação 24 horas. Preço: R$ 37,90 (COMPRE AQUI)
- Batom Soft Matte Choco Fun, da Fenzza. Com textura matte suave, que entrega uma cobertura na medida certa e de longa duração. Formulado com óleo de rícino, ele ainda auxilia na hidratação dos lábios. Preço: R$ 9,90
- Batom Safe Red, da Simple Organic. É super pigmentado, possui acabamento soft matte e toque aveludado. Formulado com Óleo de Rícino orgânico, Óleo de Rosa Mosqueta e Vitamina E natural, recupera os lábios ressecados e forma uma camada protetora que ajuda a manter a hidratação. Preço: R$ 99,00
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