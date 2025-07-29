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Diversas texturas

Dia do Batom: veja 16 produtos incríveis que custam até R$ 100

Desde os tons vibrantes que transmitem ousadia até os nudes discretos que exalam elegância, a variedade de cores e texturas disponíveis no mercado é imensa

Publicado em 29 de Julho de 2025 às 08:00

Publicado em 

29 jul 2025 às 08:00
Vitrine de batons
A variedade de cores e texturas disponíveis no mercado é imensa Crédito: Arte A Gazeta
Hoje é o dia de um dos itens de maquiagem mais icônicos e transformadores: o batom! Mais do que um simples cosmético, o produto é um símbolo de autoexpressão, poder e confiança, capaz de realçar a beleza de qualquer pessoa e mudar um visual em segundos.
Desde os tons vibrantes que transmitem ousadia até os nudes discretos que exalam elegância, a variedade de cores e texturas disponíveis no mercado é imensa. Para cada ocasião ou estilo, existe um batom ideal. Além da cor, a textura e o acabamento do batom também fazem toda a diferença, como matte, cremoso e com  brilho. Confira a nossa seleção para celebrar o Dia do Batom!
Vitrine de batons
Uma seleção de batons para você aproveitar a data Crédito: Arte A Gazeta
  1. Batom Super Stay Vinyl Ink, de Maybelline New York. Possui acabamento espelhado e alta performance, sem necessidade de retoques ao longo do dia. Preço: R$ 67,25 (COMPRE AQUI)

  2. BT Vinyl, da Bruna Tavares. É um batom vinílico com brilho espelhado, alta fixação e cor intensa desde a primeira aplicação. Sua fórmula leve e confortável garante até 16 horas de duração sem escorrer ou borrar. Preço: R$ 72,90 (COMPRE AQUI)

  3. Batom Cremoso, da Mary Kay. Possui alta cobertura logo na primeira aplicação em um acabamento naturalmente radiante, enquanto hidrata e protege os lábios do ressecamento com os benefícios da Vitamina E. Preço: R$ 49,90 (COMPRE AQUI)

  4. Batom Matte Mistério, da Payot. Possui acabamento matte, textura aveludada que desliza suavemente. Sua formula é de alta cobertura e alta durabilidade. Com vitamina E e óleo de girassol. Preço: R$ 31,38 (COMPRE AQUI)

  5. Make B. Urban Ballet, de O Boticário. Mantém os lábios hidratados por até 48 horas e possui cobertura natural a média desde a primeira aplicação. Preço: R$ 63,90 

  6. Batom Ultra Color Brilhante, da Avon. Possui acabamento glossy, que combina cor intensa e brilho radiante graças aos pigmentos perolados que refletem naturalmente a luz. Preço: R$ 35,99

  7. Batom Matte, da Ruby Kisses. Batom em bala com textura matte conforto leve, que não craquela ou resseca os lábios. É super pigmentado, promovendo cor intensa em uma única aplicação.  Preço: R$ 24,20 (COMPRE AQUI)

  8. Batom Líquido Matte Supreme Fúcsia Valioso, de Eudora. Sua textura matte ultra fina desliza suavemente sem ressecar, proporcionando acabamento aveludado e elegante. A cor Fúcsia Valioso é um tom intenso, cremoso, vibrante e profundo. Preço: R$ 39,90 (COMPRE AQUI)
dia do batom
Uma seleção de batons para você aproveitar a data Crédito: Arte A Gazeta
  1. Batom Acetinado Rouge Is Not My Name, da Sephora Collection. Entrega cor vibrante já na primeira passagem, com acabamento acetinado e alta pigmentação. Sua fórmula confortável desliza suavemente nos lábios, garantindo hidratação e longa duração. Preço: R$ 89,00

  2. Batom Doglovers, da Vizzela. Com acabamento matte, alta pigmentação e longa duração de até 24 horas, ele foi formulado para oferecer cor intensa sem ressecar ou craquelar os lábios. Preço: R$ 33,90 (COMPRE AQUI)

  3. Batom Dazzle, da Hinode. Graças a sua fórmula com Lipex Ômega 3 e 6, deixa seus lábios sedosos, macios e hidratados, fazendo com que ganhem destaque e maciez, sem deixar de lado a elegância. O produto possui também Vitamina E, que promove ainda mais hidratação, ajudando a prevenir o ressecamento. Preço: R$ 43,90 

  4. Batom Líquido Vermelho Profundo Super Fix, da Vult. Deixa os lábios super pigmentados por até 16 horas. Sem migrar ou transferir, mantém o visual impecável durante todo o dia. Preço: R$ 49,99 (COMPRE AQUI)

  5. Batom Líquido Ultra Velvet, da Contém 1g. Com fórmula hiper pigmentada é ultra leve e confortável, sem deixar aquela sensação pesada ou de lábios repuxando. Enriquecido com manteiga de Karitê e óleo de Jojoba, ele tem uma textura cremosa. Preço: R$ 59,90 (COMPRE AQUI)

  6. Batom CC Hidratante FPS 25 Una, da Natura. Traz uma tecnologia exclusiva que torna a cor universal, com pigmentos que fazem com que a cor se adapta a todos os tons de pele. Além disso, o produto conta com um bioativo manteiga de cacau, que ajuda no volume labial e elasticidade dos lábios, e hidratação 24 horas. Preço: R$ 37,90 (COMPRE AQUI)

  7. Batom Soft Matte Choco Fun, da Fenzza. Com textura matte suave, que entrega uma cobertura na medida certa e de longa duração. Formulado com óleo de rícino, ele ainda auxilia na hidratação dos lábios. Preço: R$ 9,90

  8. Batom Safe Red, da Simple Organic. É super pigmentado, possui acabamento soft matte e toque aveludado. Formulado com Óleo de Rícino orgânico, Óleo de Rosa Mosqueta e Vitamina E natural, recupera os lábios ressecados e forma uma camada protetora que ajuda a manter a hidratação. Preço: R$ 99,00
*Os preços foram consultados em 28 de julho de 2025 e estão sujeitos a alterações.

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