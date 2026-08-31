Depois dos 45 anos, estes 7 hábitos podem contribuir para uma vida mais saudável

Para Pedro Araguez, o cuidado com a saúde depois dos 45 anos deve ser encarado como um investimento de longo prazo. “Envelhecer faz parte da vida, mas a forma como chegamos às próximas décadas é influenciada por escolhas que fazemos hoje. Pequenas mudanças sustentadas ao longo do tempo podem ter um impacto importante na autonomia e na qualidade de vida”, conclui.