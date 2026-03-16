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Arte Guilherme Sillva
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De máscara a óleo capilar: os 10 melhores lançamentos para cabelo

Os lançamentos acabam de chegar as prateleiras. Tem o tratamento pós-sol da Hidratei, a linha para controle do frizz da Haskell, além dos novos produtos de Elseve

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida

Publicado em 16 de Março de 2026 às 17:15

Publicado em

16 mar 2026 às 17:15
Lançamentos de produtos para o cabelo
Itens essenciais que acabaram de chegar às prateleiras e prometem transformar seu cabelo Crédito: Arte Guilherme Sillva
A rotina de cuidados capilares em 2026 deu um salto tecnológico. O foco não é mais apenas camuflar danos, mas tratar a saúde do fio desde o folículo. Marcas nacionais e internacionais trouxeram soluções que unem performance de salão a ativos clássicos da rotina de skincare.
A Elseve, por exemplo, traz o colágeno para responder a um dos principais desafios apontados pela ciência capilar: a perda de massa e de volume dos cabelos, especialmente em fios finos e afinados. Já a Haskell Cosméticos lança uma linha com tecnologia lamelar e promessa de 80 horas antiumidade para controle extremo do frizz. A Truss apresenta produtos que permitem prolongar em casa a performance, segurança e reparação conquistados no salão. Confira nossa curadoria com os 10 itens essenciais que acabaram de chegar às prateleiras e prometem transformar seu cabelo.
Lançamentos de produtos para o cabelo
Uma seleção de novos produtos para cuidar dos cabelos Crédito: Arte Guilherme Sillva
  1. Glaze Drops, de Kérastase. Óleo finalizador de alto brilho para todos os tipos de cabelo com frizz. Traz na fórmula a tecnologia exclusiva Hydra-Glazing, que une três ativos consagrados no universo do skincare: Ácido Hialurônico, ácido Glicólico e óleo de rosa selvagem. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  2. Fluido Alinhador Frizz Cancelado, de Haskell Cosméticos. Finalizador ideal para quem busca controle de frizz imediato, alinhamento capilar e brilho intenso sem pesar. Com fórmula leve e de rápida absorção, ele disciplina os fios arrepiados, promove selagem das cutículas e cria um escudo protetor contra a umidade, o calor e as agressões externas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  3. Óleo Capilar Bio Reparador, de Cless Cosméticos. Oferece brilho intenso, nutrição e controle dos fios, garantindo disciplina e maciez imediata. Sua fórmula multibenefícios reúne 12 óleos reparadores — argan, karité, algodão, coco, macadâmia, chá verde, camomila, aloe vera, cálamo, mirra, oliva e canela — para recuperar a vitalidade do cabelo e reforçar sua proteção natural. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  4. Tônico Anticaspa, de Lola From Rio. Com um ativo inovador de efeito prebiótico, composto por aminoácidos biomiméticos que purificam o couro cabeludo e reequilibra sua microbiota, ajudando a controlar a oleosidade e reduzir o desconforto causado pela caspa, além de prolongar o tempo entre as lavagens. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  5. Elseve Collagen Lifter, de Elseve. Fortalece a estrutura capilar, oferecendo um resultado imediato de cabelos mais volumosos, com aparência mais saudável e cheia de vitalidade. O produto garante um efeito duradouro de 72 horas, mantendo os fios livres de oleosidade excessiva e com raízes com maior sustentação. (COMPRE NA AMAZON)

  6. Shampoo Stop Damage No Metal, de Truss. Para cabelos quimicamente tratados. Oferece uma limpeza profunda e especializada para fios danificados, capturando metais pesados, cálcio e impurezas sem comprometer a integridade capilar. O produto conta com o Rescue Complex, que promove a reconstrução das fibras capilares, proporcionando uma barreira protetora biopolimérica de ação imediata. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  7. Máscara Coconut Curls Brazilian Mania, da Oh My! Indicada para realçar a beleza dos cabelos cacheados, entregando definição, brilho e toque sedoso, sem pesar. Contém óleo de coco (que promove uma nutrição potente, conferindo brilho, proteção e redução de frizz) e Pantenol (que ajuda na definição dos cachos, dá banho de brilho e maciez). (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  8. Creme de Pentear Frutilly, de Seda. Criado em parceria com Sorvetes Kibon, o produto ajuda a desembaraçar, alinhar e controlar o frizz enquanto proporcionam definição e toque macio, deixando os cabelos perfumados ao longo do dia, aliados para a rotina de cabelos ondulados, cacheados e crespos.

  9. Máscara Solar, de Hidratei. É um tratamento pós-sol que combina óleo de buriti, ativo reconhecido por sua alta concentração de antioxidantes naturais e carotenoides, com um complexo de proteínas hidrolisadas de seda, arroz e trigo, que atuam na reconstrução da fibra capilar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  10. Mousse Fixadora e Modeladora Cachos Naturais, da Arvensis. Com D-Pantenol, oferece hidratação, redução de frizz e fixação de longa duração, mantendo os cachos definidos e protegidos contra agressões externas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

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