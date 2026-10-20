Da infância à maturidade: 13 cuidados com a saúde que você não deveria deixar para depois

Nos primeiros meses de vida, os bebês são mais vulneráveis a infecções respiratórias. Evitar contato com pessoas doentes e manter a higiene das mãos são cuidados fundamentais. “Os pais precisam observar mudanças na respiração, na alimentação e no comportamento do bebê. Febre em menores de três meses, esforço para respirar ou dificuldade importante para mamar exigem avaliação médica imediata”, explica a pediatra Dra. Renata Castro.