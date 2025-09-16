Cuidar bem da pele: dermatologistas explicam o que é necessário no skin care!

Séruns, tônicos, água micelar, ácidos, balms, máscaras de argila, creme para as áreas dos olhos... basta uma visita rápida a uma drogaria para se ter noção da quantidade imensa de produtos de skin care disponíveis. Diante de tanta variedade, é comum surgirem algumas dúvidas: por onde começar e quais produtos não deixar de adquirir?
Para evitar compras desnecessárias e construir uma rotina de cuidados eficaz, Se Cuida conversou com dermatologistas que explicam o que não pode faltar no seu dia a dia. Mas não basta só saber em quais produtos investir: conhecer o próprio tipo de pele, seguir a ordem de aplicação e nutrir hábitos saudáveis também são fundamentais.
De acordo com as dermatologistas Roberta Bortolini e Sarah Toledo, o primeiro passo para a construção de uma rotina de skin care é identificar quais as características da sua pele: ela pode ser seca, mista, oleosa ou sensível, e cada tipo demanda cuidados específicos. Para um diagnóstico preciso, a melhor opção é buscar por um especialista.
Enquanto peles secas precisam de hidratação reforçada, peles oleosas necessitam de uma limpeza mais rigorosa — uma dica são os produtos oil-free. Já para peles sensíveis, a recomendação são produtos com fórmulas suaves e sem fragrância. As peles devem buscar um equilíbrio entre hidratação e controle de oleosidade.
"A escolha do produto ideal para seu tipo de pele é o que realmente vai fazer diferença. Senão, o produtinho fica no armário e acaba saindo da validade sem ser utilizado, um desperdício", alerta Renata Bortolini.
Depois de entender o que a pele precisa, é a hora de montar a rotina de cuidados. Ela deve, obrigatoriamente, incluir três passos básicos: limpeza, hidratação e proteção contra raios solares.
- Limpeza: remove resíduos, oleosidade e impurezas. Sabonetes específicos e água micelar são boas pedidas.
- Hidratação: mantém a barreira da pele saudável. Pode incluir produtos com ácidos que renovam a pele.
- Proteção solar: previne contra o envelhecimento precoce e doenças causadas pela exposição ao sol, como câncer de pele.
A ordem de aplicação também deve ser seguida dessa forma. Isso influencia diretamente na eficácia e na absorção dos ativos. Aplicá-los fora da ordem pode diminuir os efeitos ou até mesmo causar irritações.
"Você sempre vai começar daquele produto que é mais líquido para aquele que é mais denso. Então, por exemplo, aplica uma loção, um sérum e depois um creme. Poderia ser, por exemplo, uma loção anti-acne, um sérum de vitamina C e um creme de protetor solar", detalha Roberta Bortolini.
Dicas da dermato:
"Quando tratamos de regiões da face, o primeiro lugar que devemos aplicar produtos é na pálpebra. Como é uma área mais sensível, mais delicada, evitamos que os outros produtos utilizados no rosto causem irritações nessa região", aconselha Roberta Bortolini.
Na opinião das médicas, começar com o básico e manter a constância é o segredo de uma boa rotina de cuidados. Atenção às demandas reais da pele contribui não apenas para a aparência, mas também para o bolso.
Além do mais, a saúde da pele vai muito além dos cosméticos. As médicas reforçam a importância do sono de qualidade, hidratação reforçada e alimentação para a garantia de bons resultados. Hábitos como consumo de cigarros, alta ingestão de álcool e uma rotina estressante também podem ser reavaliados.
"A pele é o maior órgão do corpo. Cuidar dela previne doenças e o câncer de pele, ajuda a manter a função de barreira contra danos do ambiente, além de melhorar a autoestima, o que também afeta o bem-estar", finaliza Sarah Toledo.
A seguir, Se Cuida procurou esclarecer alguns mitos e verdades sobre skin care. Confira: