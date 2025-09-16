Cuidar bem da pele: dermatologistas explicam o que é necessário no skin care!

01

Lavar o rosto várias vezes ao dia ajuda a pele?

Mito. Limpar o rosto é muito importante, mas lavá-lo excessivamente pode piorar a produção de gordura na pele, aumentar a oleosidade e remover a barreira protetora. As consequências incluem irritações, dermatites e acne. A recomendação das médicas é de lavar de uma até no máximo três vezes ao dia. Se possível, uma de manhã e uma à noite.

02

Apenas adolescentes precisam se preocupar com acne?

Mito. Pode ocorrer também na fase adulta, tanto em homens quanto mulheres, especialmente por questões hormonais

03

Protetor solar só deve ser usado na praia?

Mito. As radiações UVA e UVB estão presentes mesmo em dias nublados. O protetor solar deve ser usado diariamente em todas as estações.

04

A alimentação pode influenciar na pele?

Verdade! A alimentação é o combustível para produzir uma pele de qualidade. Um estilo de vida saudável contribui até para uma resposta melhor a procedimentos estéticos. Já é comprovado que dietas ricas em açúcar e gordura aceleram o processo de envelhecimento e perda de colágeno, além de piorar quadros de acne e inflamações.

05

É importante consultar um dermatologista regularmente?