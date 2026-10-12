Creatina não é para todo mundo: entenda quando o uso do suplemento faz sentido

Vídeos de rotina matinal, dicas de influenciadores e recomendações de amigos: a creatina está por toda parte nas redes sociais. Antes vista como um suplemento restrito ao universo esportivo, ela agora aparece no dia a dia de quem treina pesado, de quem se exercita de vez em quando e até de quem só quer cuidar melhor da saúde.