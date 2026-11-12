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Coração, músculos e pressão arterial: entenda o papel do potássio no organismo

Essencial para diferentes funções do corpo, mineral está presente em diversos alimentos; nutricionista explica seus benefícios

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 17:13

Portal Edicase

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Publicado em 

12 nov 2026 às 17:13
O potássio participa da regulação da pressão arterial e desempenha funções importantes para a saúde cardiovascular (Imagem: Danijela Maksimovic | Shutterstock)
O potássio participa da regulação da pressão arterial e desempenha funções importantes para a saúde cardiovascular Crédito: Imagem: Danijela Maksimovic | Shutterstock

O potássio é um mineral essencial para o bom funcionamento do organismo, pois participa de processos importantes. Dessa maneira, seu consumo em quantidades adequadas, por meio de uma alimentação variada e equilibrada, é fundamental para a manutenção da saúde e do bem-estar.

“O potássio participa de funções essenciais do organismo, como a contração muscular, o funcionamento do coração e a regulação da pressão arterial. Sua importância é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que sugere a ingestão de pelo menos 3.510 mg desse mineral por dia para adultos. Por isso, incluir diferentes fontes de potássio na alimentação é uma estratégia importante para a saúde cardiovascular”, explica a Dra. Luciana Lancha, nutricionista e pós-doutora em Comportamento Alimentar e Fisiologia da Nutrição.

Importância do potássio para a saúde cardiovascular

Além de participar do funcionamento muscular, o potássio desempenha um papel importante na saúde cardiovascular . O mineral atua em mecanismos relacionados à regulação da pressão arterial, favorecendo a eliminação de sódio pelos rins e contribuindo para o funcionamento dos vasos sanguíneos.

Uma alimentação que forneça quantidades adequadas de potássio, associada à moderação no consumo de sódio, pode contribuir para o controle da pressão arterial e para a saúde cardiovascular.

Incluir diferentes fontes de potássio na alimentação é uma estratégia importante para a saúde cardiovascular (Imagem: Tatevosian Yana | Shutterstock)
Incluir diferentes fontes de potássio na alimentação é uma estratégia importante para a saúde cardiovascular Crédito: Imagem: Tatevosian Yana | Shutterstock

Fontes de potássio na alimentação

O potássio está naturalmente presente em diversos alimentos, como feijão, batata, abacate, espinafre e banana. A água de coco também é uma fonte desse mineral e pode contribuir para sua ingestão ao longo do dia, além de auxiliar na hidratação. As quantidades variam conforme o alimento, a porção consumida e, no caso das bebidas industrializadas, a composição de cada produto.

“A água de coco pode contribuir para a ingestão de líquidos e potássio ao longo do dia, complementando uma alimentação diversificada. O importante é variar as fontes alimentares para atender às necessidades nutricionais de cada pessoa”, destaca a nutricionista.

Além de conhecer as fontes de potássio, é importante considerar a variedade e a disponibilidade dos alimentos na rotina. No caso da água de coco, por exemplo, a bebida pode ser consumida diretamente do fruto ou encontrada em versões industrializadas, incluindo as comercializadas em embalagens cartonadas, conhecidas como caixinhas.

“A conservação dos alimentos também tem um papel importante na redução do desperdício. Tecnologias que permitem ampliar a vida útil dos produtos e facilitar seu armazenamento podem contribuir para evitar perdas, tanto na distribuição quanto no consumo”, conclui a Dra. Luciana Lancha.

Por Gabriela Gimenes

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