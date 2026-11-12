Coração, músculos e pressão arterial: entenda o papel do potássio no organismo

“O potássio participa de funções essenciais do organismo, como a contração muscular, o funcionamento do coração e a regulação da pressão arterial. Sua importância é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que sugere a ingestão de pelo menos 3.510 mg desse mineral por dia para adultos. Por isso, incluir diferentes fontes de potássio na alimentação é uma estratégia importante para a saúde cardiovascular”, explica a Dra. Luciana Lancha, nutricionista e pós-doutora em Comportamento Alimentar e Fisiologia da Nutrição.