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Copa com sabor e equilíbrio: como aproveitar petiscos e cerveja sem prejuízos à saúde

Nutricionista reúne dicas práticas para quem quer torcer, receber os amigos e curtir os jogos sem transformar o período em uma maratona de excessos

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 17:15

Portal Edicase

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Publicado em 

16 jun 2026 às 17:15
Não é preciso abrir mão dos alimentos que fazem parte da festa para manter uma alimentação equilibrada durante os jogos (Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock)
Não é preciso abrir mão dos alimentos que fazem parte da festa para manter uma alimentação equilibrada durante os jogos Crédito: Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock
A Copa do Mundo é sinônimo de celebração com família e amigos. Nesses momentos, churrasco, petiscos, refrigerantes, cervejas e outras bebidas alcoólicas costumam fazer parte da mesa que acompanha a torcida durante os jogos. No entanto, é comum que os exageros ao longo das semanas acabem refletindo no peso, na disposição e até na qualidade do sono.
A boa notícia é que não é preciso abrir mão dos alimentos que fazem parte da festa para manter uma alimentação equilibrada durante os jogos. Para isso, segundo o nutricionista Thyago Nishino, o segredo está no equilíbrio, e não na restrição.
“A Copa é um momento de confraternização e prazer. O erro não está em comer petiscos ou tomar uma cerveja, mas em perder a noção das quantidades e transformar todos os jogos em um dia de exageros. É possível aproveitar sem culpa e sem comprometer os objetivos de saúde”, explica.

Mesa saborosa e equilibrada para a Copa do Mundo

Para montar a mesa ideal, o especialista recomenda equilibrar carboidratos e proteínas, criando petiscos saborosos que ajudam a aumentar a saciedade durante os jogos . Entre as principais dicas, estão:
  • Incluir fontes de proteína, como espetinhos de carne, frango ou queijo coalho, sanduíches no pão sírio com frango desfiado, mini-hambúrgueres caseiros e tábuas de queijos;
  • Apostar em carboidratos que tragam energia e satisfação, como pipoca, batata rústica assada, torradas integrais, wraps cortados em rodelas e minissanduíches;
  • Alternar frituras com preparações assadas;
  • Evitar deixar grandes travessas disponíveis por horas e organizar porções menores;
  • Fazer uma refeição equilibrada antes do jogo para não chegar à mesa com fome excessiva.
“O petisco da Copa pode, sim, ter valor nutricional . Quando combinamos proteína e carboidrato de qualidade, a tendência é aumentar a saciedade e reduzir os excessos ao longo da partida”, destaca o nutricionista.
Evite consumir a cerveja em jejum e respeite os próprios limites (Imagem: George Rudy | Shutterstock)
Evite consumir a cerveja em jejum e respeite os próprios limites Crédito: Imagem: George Rudy | Shutterstock

Cerveja pode fazer parte da celebração

A cerveja, presença quase obrigatória em muitas comemorações esportivas, também pode fazer parte da rotina de forma equilibrada. Thyago Nishino orienta que a hidratação seja uma prioridade, alternando cada copo de bebida alcoólica com água. Além disso, é importante não consumir álcool em jejum, fazer uma refeição antes dos jogos , evitar misturar diferentes tipos de bebida e respeitar os próprios limites.
“A cerveja não precisa ser encarada como vilã. O problema normalmente está no excesso e na combinação com longos períodos sem alimentação adequada. Quem se hidrata, se alimenta bem e consome com moderação consegue aproveitar a experiência sem grandes impactos”, afirma.
Entre as dicas para beber cerveja durante a Copa de forma equilibrada, estão:
  • Manter uma boa hidratação ao longo do dia, alternando cerveja e água;
  • Não beber de estômago vazio;
  • Escolher um ritmo mais lento de consumo;
  • Evitar combinar álcool com grandes quantidades de frituras e alimentos ultracalóricos;
  • Respeitar os sinais de saciedade e os próprios limites

Aproveite com consciência e equilíbrio

Para o especialista, a melhor estratégia durante a Copa do Mundo não é compensar os excessos com dietas radicais, mas buscar constância ao longo das semanas. “Saúde não é definida por um jogo, um petisco ou uma cerveja. O que realmente faz diferença é o padrão de comportamento. Aproveitar a Copa com equilíbrio permite curtir cada partida sem transformar o período em motivo de preocupação depois”, conclui.
Por Rayssa Martins

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