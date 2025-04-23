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Conheça os benefícios do pilates contra dores no joelho

Movimentos simples e de baixo impacto da atividade favorecem o fortalecimento da articulação

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 17:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

23 abr 2025 às 17:59
Movimentos simples e de baixo impacto do pilates podem melhorar dores no joelho (Imagem: PH888 | Shutterstock)
Movimentos simples e de baixo impacto do pilates podem melhorar dores no joelho Crédito: Imagem: PH888 | Shutterstock
Para quem convive com dores no joelho, a prática de atividade física costuma ser recomendada por especialistas, pois pode ajudar a fortalecer a musculatura ao redor da articulação e aliviar o desconforto. No entanto, mesmo com essa indicação, muitas pessoas têm receio de se exercitar, com medo de agravar ainda mais a dor nos joelhos. Por isso, acabam optando por atividades de menor impacto, como o pilates.
Este método de treinamento é conhecido por melhorar a coordenação motora, aumentar a flexibilidade e a mobilidade das articulações, além de contribuir para o equilíbrio, a postura e a capacidade cardiorrespiratória, sendo uma alternativa segura e eficaz para quem busca qualidade de vida sem sobrecarregar os joelhos.
“A artrose de joelho é frequentemente a causa de dor no joelho, especialmente para mulheres e adultos mais velhos. Mas joelhos doloridos também podem resultar de uma lesão, músculos fracos ou tensos, obesidade, uso excessivo ou desequilíbrios musculares”, explica o Dr. Fernando Jorge, ortopedista especialista em cirurgias do Joelho e cirurgias do Quadril (HSL-RP) e Membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).
Por isso, conforme o médico, é importante consultar um especialista para identificar a causa. “Estabelecer um diagnóstico correto é superimportante, até para alinhar as formas de tratamento e os exercícios físicos que devem ou não fazer parte do processo terapêutico”, explica. Segundo ele, geralmente o pilates é uma excelente opção para pacientes que convivem com dor no joelho.

Importância do fortalecimento para o joelho

Conforme o Dr. Fernando Jorge, quando a dor no joelho é causada por biomecânica deficiente, atividades como o pilates podem ajudar no tratamento. “As pessoas, nesse caso, têm um desalinhamento, e então ocorrem irritações ou tensões. Ao longo de muitos anos, isso pode se agravar em uma lesão maior, como uma ruptura muscular, ou pode se tornar algo que afeta a cartilagem e se transforma em osteoartrite”, diz.
Assim, a prática de atividade física pode ser uma aliada. “Se você sentir dor repentina no joelho, provavelmente é melhor inicialmente descansar o joelho. Mas se a dor persiste, descansar não é um bom negócio, já que, a longo prazo, isso resulta em fraqueza e atrofia muscular. Trabalhar no fortalecimento das estruturas de suporte do joelho, particularmente os músculos ao redor, pode frequentemente ajudar a aliviar o estresse na área lesionada e ajudar com a flexibilidade e a dor”, acrescenta o médico.
O pilates é eficaz na redução da dor associada à artrose do joelho e osteoporose (Imagem: GingerKitten | Shutterstock)
O pilates é eficaz na redução da dor associada à artrose do joelho e osteoporose Crédito: Imagem: GingerKitten | Shutterstock

Como o pilates beneficia o joelho

Para o Dr. Fernando Jorge, exercícios de pilates podem ser benéficos para afastar a dor não só do joelho. A atividade foi considerada significativamente eficaz na redução da dor associada à artrose do joelho e osteoporose, dor nas costas e dor no pescoço em uma revisão sistemática publicada na edição de março de 2022 do periódico  Musculoskeletal Care , chamada “ A systematic review of the effectiveness of Pilates on pain, disability, physical function, and quality of life in older adults with chronic musculoskeletal conditions “.
“Mesmo aqueles sem dor no joelho podem se beneficiar do fortalecimento das estruturas que dão suporte aos joelhos, o que ajuda a prevenir problemas futuros na região, já que essas articulações são as maiores do corpo e bastante complexas. Elas também são extraordinariamente poderosas, absorvendo muita força das atividades diárias, um processo conhecido como carga do joelho”, diz o ortopedista.
Os joelhos absorvem cerca de 1,5 vezes o peso do seu corpo ao caminhar em solo plano; isso salta para 316% do seu peso corporal ao subir escadas e 346% ao descer escadas, de acordo com um estudo publicado no Journal of Biomechanics , chamado “ Loading of the knee joint during activities of daily living measured in vivo in five subjects “.

Fortalecer para prevenir

Segundo o Dr. Fernando Jorge, para evitar a dor no joelho é necessário apostar em exercícios que fortaleçam quadríceps, isquiotibiais, glúteos e panturrilhas fortes. Também é útil ter músculos fortes na articulação do quadril.
“Tudo está conectado. Se você tem fraqueza em qualquer área do seu corpo , isso pode causar alinhamento ruim e força excessiva em áreas onde você não quer. E é aí que o pilates tem uma atuação interessante, já que, com os movimentos simples e de baixo impacto, é possível melhorar a mobilidade, a marcha e a estabilidade postural dos pacientes”, comenta o profissional.
Mas atenção: o primeiro passo é sempre receber um diagnóstico de um médico especialista. “O ortopedista analisará pontualmente cada caso e recomendará a atividade ideal para a condição. A fisioterapia pode fazer parte do plano de tratamento, por exemplo. Outra opção é a hidroginástica ou até mesmo a musculação, sempre acompanhada de um profissional”, finaliza o Dr. Fernando Jorge.
Por Guilherme Zanette
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