Comer sempre a mesma coisa no café da manhã faz mal à saúde? Entenda

“O mais importante é observar a qualidade e o equilíbrio da refeição. Uma boa composição pode reunir uma fonte de carboidrato, que contribui para o fornecimento de energia, uma fonte de proteína e alimentos ricos em fibras, como frutas, aveia e sementes. As quantidades e combinações, porém, devem considerar a rotina, a faixa etária, as condições de saúde e as necessidades de cada pessoa”, orienta a nutricionista.