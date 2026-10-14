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Comer sempre a mesma coisa no café da manhã faz mal à saúde? Entenda

Especialista explica que repetir alimentos não é necessariamente prejudicial, mas alerta que a falta de variedade pode limitar a oferta de nutrientes ao organismo

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 18:15

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

14 out 2026 às 18:15
A variedade de alimentos no café da manhã ajuda a garantir mais nutrientes ao organismo (Imagem: StockPhotoDirectors | Shutterstock)
A variedade de alimentos no café da manhã ajuda a garantir mais nutrientes ao organismo Crédito: Imagem: StockPhotoDirectors | Shutterstock

Pão e café com leite, ovos e frutas ou iogurte com granola são algumas das combinações mais comuns no café da manhã. Na correria da rotina, muitas pessoas encontram uma opção prática de preparar e acabam repetindo a mesma refeição diariamente.

Segundo Waleska Nishida, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera de São José, a repetição dos mesmos alimentos no café da manhã, por si só, não representa necessariamente um problema. O principal ponto de atenção está na composição da refeição e na variedade ao longo do dia.

“Se o café da manhã reúne diferentes grupos alimentares e está inserido em uma rotina equilibrada, repetir essa combinação não significa que a pessoa esteja se alimentando mal. No entanto, quando a refeição é pouco variada ou composta predominantemente por produtos com baixo valor nutricional, pode haver uma oferta limitada de fibras, vitaminas, minerais e outros nutrientes importantes”, explica.

Variedade é importante para o organismo

A especialista ressalta que nenhum alimento isolado é capaz de fornecer tudo o que o organismo necessita. Por isso, variar as escolhas ao longo da semana pode ampliar o repertório nutricional e evitar que a alimentação fique restrita.

“Cada alimento apresenta uma composição diferente. As frutas, por exemplo, variam na oferta de vitaminas, minerais, fibras e compostos bioativos. Alternar banana, mamão, maçã, laranja e outras opções é uma maneira simples de diversificar os nutrientes consumidos , sem precisar transformar completamente a rotina”, afirma.

Qualidade importa mais do que um cardápio diferente todos os dias

Waleska Nishida explica que não é necessário preparar um café da manhã completamente novo a cada dia. Uma alternativa é manter uma estrutura básica e fazer pequenas substituições nos ingredientes.

Quem costuma consumir pão com ovo pode alternar o tipo de pão, acrescentar uma fruta ou substituir o ovo, em alguns dias, por queijo, iogurte natural ou outra fonte de proteína adequada às necessidades individuais. Quem prefere frutas com iogurte pode variar as frutas, as sementes e os cereais utilizados.

“O mais importante é observar a qualidade e o equilíbrio da refeição. Uma boa composição pode reunir uma fonte de carboidrato, que contribui para o fornecimento de energia, uma fonte de proteína e alimentos ricos em fibras, como frutas, aveia e sementes. As quantidades e combinações, porém, devem considerar a rotina, a faixa etária, as condições de saúde e as necessidades de cada pessoa”, orienta a nutricionista.

Produtos ultraprocessados podem facilitar a rotina, mas são pobres em nutrientes (Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock)
Produtos ultraprocessados podem facilitar a rotina, mas são pobres em nutrientes Crédito: Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock

Atenção aos ultraprocessados

Mais do que a repetição, outro ponto que merece atenção é o consumo frequente de produtos ultraprocessados. Biscoitos recheados, bebidas açucaradas, cereais com grandes quantidades de açúcar e outros itens semelhantes podem fazer parte da rotina por praticidade, mas não devem ser a base diária da alimentação.

“Quando o café da manhã é composto todos os dias apenas por alimentos ultraprocessados, a preocupação não está no fato de o cardápio ser repetido, mas na qualidade nutricional dessas escolhas. Ler os rótulos e priorizar alimentos in natura ou minimamente processados são atitudes que ajudam a construir uma rotina alimentar mais equilibrada”, destaca Waleska Nishida.

Como variar sem complicar a rotina

Para diversificar o café da manhã de maneira prática, Waleska Nishida recomenda:

  • Alternar as frutas consumidas durante a semana;
  • Variar entre pão, aveia, cuscuz e outros alimentos que façam parte dos hábitos da família;
  • Incluir fontes de proteína, como ovos, leite, iogurte ou queijo, conforme as necessidades individuais;
  • Acrescentar fibras por meio de frutas, aveia, chia, linhaça ou outros alimentos;
  • Planejar as compras para ter opções disponíveis em casa;
  • Observar a quantidade de açúcar, sódio e gordura nos rótulos dos produtos;
  • Evitar mudanças radicais e começar com pequenas substituições.

“A alimentação saudável precisa ser possível dentro da realidade de cada pessoa. Ter uma rotina prática é importante e repetir algumas refeições pode, inclusive, facilitar a organização. O cuidado é garantir que essa praticidade não resulte em uma alimentação limitada ou baseada exclusivamente em produtos ultraprocessados”, conclui a coordenadora.

Por Leticia Zuim Gonzalez

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