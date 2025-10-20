Com cor e alta proteção: 12 protetores solares que acabam de ser lançados

Prevenção de câncer de pele: o uso diário do protetor solar é uma das principais medidas de prevenção do câncer de pele, que pode ser evitado com proteção adequada.

Proteção contra envelhecimento precoce: ajuda a prevenir o fotoenvelhecimento (envelhecimento causado pela exposição ao sol), que leva ao surgimento de rugas, flacidez e manchas.

Melhora da saúde da pele: mantém a pele saudável, hidratada, com viço e previne o ressecamento.

Uniformização do tom da pele: auxilia no tratamento e prevenção de manchas, ajudando a manter um tom de pele mais uniforme.

Proteção contra a luz visível: a radiação visível, proveniente de dispositivos eletrônicos e do sol, também pode ser combatida com o uso de protetor solar, que protege contra o surgimento de manchas e linhas finas.

