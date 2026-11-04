A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Chá verde, preto, branco e mate: descubra o que muda no sabor e na cafeína
Se cuida

Chá verde, preto, branco e mate: descubra o que muda no sabor e na cafeína

Nutricionista explica como a origem das folhas, o processamento e a concentração de cafeína influenciam as características das bebidas

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 17:13

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

04 nov 2026 às 17:13
Do sabor mais suave ao mais encorpado, cada variedade apresenta diferenças que vão além da cor e da intensidade da bebida (Imagem: jazz3311 | Shutterstock)
Do sabor mais suave ao mais encorpado, cada variedade apresenta diferenças que vão além da cor e da intensidade da bebida Crédito: Imagem: jazz3311 | Shutterstock

Presentes em diferentes culturas e hábitos alimentares, os chás fazem parte da rotina de muitas pessoas e podem ser encontrados em diversas variedades. Entre as opções mais conhecidas no Brasil, estão os chás verde, preto e branco, além do mate. As diferenças entre eles estão relacionadas à origem, ao processamento das folhas e à concentração de determinados compostos.

“Conhecer essas particularidades ajuda a escolher a bebida de acordo com as preferências e as necessidades individuais. Embora os chás contenham compostos bioativos associados a possíveis benefícios à saúde, seu consumo não substitui uma alimentação equilibrada e deve considerar fatores como a quantidade de cafeína e a forma de preparo”, explica Janaina Amaral, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.

Os chás verde, preto e branco são produzidos a partir da mesma planta, a Camellia sinensis . O que muda entre eles é, principalmente, o processamento das folhas após a colheita, especialmente o grau de oxidação, processo que influencia o sabor, a cor e a composição da bebida.

1. Chá verde

O chá verde passa por um processamento que reduz a oxidação das folhas, preservando características naturais da planta. Tem sabor vegetal, que pode variar de suave a mais intenso, e contém catequinas, compostos bioativos pertencentes ao grupo dos polifenóis. Também apresenta cafeína, em quantidades que variam conforme o produto e o preparo.

2. Chá preto

O chá preto passa por uma oxidação mais intensa, responsável pela coloração escura e pelo sabor geralmente mais encorpado. Durante esse processo, parte das catequinas é transformada em outros compostos fenólicos, como as teaflavinas e as tearubiginas. Assim como o verde, contém cafeína e pode ser uma alternativa para quem aprecia bebidas com sabor mais marcante.

3. Chá branco

O chá branco, por sua vez, é produzido principalmente a partir de brotos e folhas jovens da mesma espécie, submetidos a um processamento relativamente simples. Seu sabor costuma ser mais suave, mas a composição e a concentração de cafeína variam de acordo com a matéria-prima e o método de preparo. Por isso, não é correto afirmar que essa variedade é sempre a que contém menos cafeína.

A versatilidade da erva-mate permite diferentes formas de consumo, desde infusões quentes até bebidas refrescantes (Imagem: Natali Ximich | Shutterstock)
A versatilidade da erva-mate permite diferentes formas de consumo, desde infusões quentes até bebidas refrescantes Crédito: Imagem: Natali Ximich | Shutterstock

4. Chá mate

Apesar de também ser chamado de chá, o mate tem outra origem botânica. Ele é produzido a partir das folhas da erva-mate ( Ilex paraguariensis ), planta tradicional da América do Sul e bastante presente nos hábitos alimentares brasileiros, especialmente nas regiões Sul e Sudeste. A bebida pode ser consumida quente, como no chimarrão, ou fria, como no tereré e no mate gelado. Essa versatilidade faz com que seja uma opção popular ao longo do ano.

O mate contém cafeína e compostos fenólicos, incluindo ácidos clorogênicos. A concentração dessas substâncias depende de fatores como o tipo de produto, a quantidade de erva utilizada e o tempo de infusão. Por isso, assim como acontece com os chás derivados da Camellia sinensis , o consumo deve considerar a tolerância individual à cafeína.

Como escolher e consumir o chá?

A nutricionista explica que a escolha deve considerar as características de cada bebida e a resposta do organismo. “Pessoas mais sensíveis à cafeína podem apresentar sintomas como agitação, palpitações e dificuldade para dormir, especialmente quando consomem essas bebidas em grandes quantidades ou perto do horário de descanso”, diz.

Também é importante observar o modo de preparo. Utilizar água na temperatura adequada e respeitar o tempo de infusão indicado na embalagem ajuda a evitar sabores excessivamente amargos. O consumo sem açúcar, quando possível, também contribui para reduzir a ingestão de açúcares adicionados.

Preparar os chás gelados pode ser uma maneira de variar o consumo de líquidos ao longo do dia. Para isso, é possível preparar a infusão, aguardar o resfriamento e armazená-la sob refrigeração. Ingredientes como limão, hortelã e outras ervas aromáticas podem ser utilizados para variar o sabor e tornar o consumo mais agradável.

Por Luana Figueiredo

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

“Os Farofeiros 3” leva a família Samepal para sua primeira aventura internacional, no Caribe
“Os Farofeiros 3”: elenco revela bastidores e desafios de levar a 'farofada' para o Caribe
Max Bernardes tocando violino
Capixaba cego e com perda auditiva aprende violino com notas no braço
Imagem de destaque
Após 3 meses no vermelho, ES volta ter saldo positivo em vagas com carteira assinada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.