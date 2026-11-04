Chá verde, preto, branco e mate: descubra o que muda no sabor e na cafeína

Apesar de também ser chamado de chá, o mate tem outra origem botânica. Ele é produzido a partir das folhas da erva-mate ( Ilex paraguariensis ), planta tradicional da América do Sul e bastante presente nos hábitos alimentares brasileiros, especialmente nas regiões Sul e Sudeste. A bebida pode ser consumida quente, como no chimarrão, ou fria, como no tereré e no mate gelado. Essa versatilidade faz com que seja uma opção popular ao longo do ano.