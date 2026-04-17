Chá de melissa: veja 8 benefícios para a saúde

Além de saboroso, o chá de melissa tem efeito calmante e contribui para a imunidade Crédito: Imagem: Africa Studio | Shutterstock

A melissa, também chamada de erva-cidreira ( Melissa officinalis ), é uma planta da família Lamiaceae, a mesma da hortelã. Originária da região do Mediterrâneo e do sul da Europa, ela é cultivada há séculos e apreciada por suas propriedades medicinais e seu uso na culinária. Inclusive, no Brasil, está listada no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A seguir, confira 8 benefícios do chá de melissa para a saúde.

1. Reduz o estresse e promove relaxamento

A melissa é conhecida por ser uma planta calmante, por conter citral e linalol. Essas substâncias atuam diretamente no sistema nervoso central, modulando neurotransmissores como o gaba, responsável por reduzir a atividade cerebral excessiva, promovendo um estado de calma e relaxamento mental .

Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a infusão dela pode ser utilizada em quadros leves de ansiedade e insônia, como calmante suave.

2. Alivia problemas digestivos

A melissa é utilizada tradicionalmente para melhorar a digestão e combater problemas como gases, inchaço e cólicas. Suas propriedades antiespasmódicas ajudam a relaxar o trato gastrointestinal, facilitando a digestão e aliviando desconfortos estomacais. Inclusive, o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, ressalta que a infusão da planta pode ser utilizada em casos de cólicas abdominais

3. Fortalece o sistema imunológico

O chá de melissa possui antioxidantes que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados por radicais livres. Esses compostos estimulam a imunidade, deixando o organismo mais resistente a infecções e doenças sazonais. Incorporar o chá na rotina é uma maneira natural de cuidar da saúde a longo prazo.

4. Ação anti-inflamatória e analgésica

As propriedades anti-inflamatórias da melissa ajudam a reduzir dores e inflamações no corpo, sendo útil em casos de dores de cabeça, cólicas menstruais e desconfortos musculares. Conforme o artigo “ Medicinal Benefits of Lemon Balm (Melissa officinalis) for Human Health “, publicado no World Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences, o óleo essencial, presente nesta planta, demonstrou ter atividades anti-inflamatórias no tratamento de várias doenças associadas à inflamação e à dor.

O chá de melissa pode ajudar a reduzir o colesterol ruim, graças às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias Crédito: Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock

5. Ajuda no controle do colesterol

O chá de melissa ajuda a reduzir o colesterol , especialmente o LDL (colesterol “ruim”). Isso se deve às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que ajudam a proteger os vasos sanguíneos e evitar o acúmulo de gordura nas paredes arteriais.

No Brasil, cerca de 4 em cada 10 adultos apresentam níveis alterados de colesterol, segundo alerta da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O elevado nível de LDL aumenta significativamente o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC), doenças que vitimaram juntas 20.184 brasileiros em todo o país apenas no primeiro semestre de 2025, conforme registro do DataSUS, do Ministério da Saúde.

6. Cuida da saúde da pele

Além de consumir o chá, você pode aplicá-lo topicamente para melhorar a saúde da pele. Suas propriedades calmantes ajudam a reduzir irritações, vermelhidões e acne. Também pode ser utilizado em compressas para acalmar áreas inflamadas e promover a regeneração celular.

7. Alivia dores de cabeça

A melissa pode ajudar a aliviar dores de cabeça, especialmente aquelas associadas ao estresse, à ansiedade e à tensão muscular. Isso acontece porque a planta possui propriedades calmantes e relaxantes, que contribuem para reduzir a contração dos músculos e promover uma sensação de bem-estar.

8. Melhora a qualidade do sono