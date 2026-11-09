Casos de mpox aumentam no Brasil; veja os sintomas e os cuidados para prevenção

O Brasil registrou 665 casos confirmados de mpox em 2026, segundo dados do Ministério da Saúde atualizados em novembro. Outubro foi o mês com maior número de confirmações, com 119 registros. Apesar de o total representar uma redução de 94% em relação a 2022, quando o país contabilizou mais de 10 mil casos, o cenário reforça a importância da prevenção e da identificação precoce da doença.