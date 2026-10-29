Câncer de pele: por que consultas devem continuar mesmo após a retirada do tumor?

O especialista destaca que, se o paciente foi diagnosticado com câncer, os cuidados preventivos devem ser contínuos. Isso porque a exposição à radiação ultravioleta permanece como fator de risco mesmo quando o tratamento elimina o tumor inicial. “Estudos mostram que um em cada três pacientes com histórico de carcinoma de pele pode desenvolver uma nova lesão nos cinco anos seguintes. O primeiro tumor funciona como um aviso de que outras alterações podem surgir”, afirma.