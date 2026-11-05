Buscas por sintomas físicos associados à ansiedade crescem na internet

Conforme o médico, essas pessoas costumam apresentar preocupação excessiva, dificuldade para se acalmar e sintomas que provocam sofrimento tanto emocional quanto físico. “Algumas características são bastante comuns: a mente fica excessivamente ocupada com aquilo que causa preocupação, geralmente relacionado ao futuro, a algo que poderá acontecer e à incerteza quanto às suas consequências. Esse sofrimento, em geral, já se manifesta há algum tempo, e o próprio paciente percebe que perdeu o controle sobre si mesmo, seja em relação ao sono, à alimentação, aos próprios pensamentos ou a outras funções, como a memória e o controle da irritabilidade”, complementa.