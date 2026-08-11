Buriti: descubra os benefícios do fruto e como incluí-lo na alimentação

A polpa e, principalmente, o óleo de buriti apresentam quantidade significativa de lipídios, com destaque para o ácido oleico. Esse ácido graxo monoinsaturado também está presente em outros alimentos conhecidos por seu perfil de gorduras, como o azeite de oliva. As gorduras exercem diversas funções no organismo: fornecem energia, fazem parte da estrutura das células e auxiliam na absorção das vitaminas lipossolúveis A, D, E e K.