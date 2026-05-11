Assimetria na cabeça do bebê: entenda quando é comum e quando se preocupar

O formato da cabeça do bebê merece atenção nos primeiros meses de vida Crédito: Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock

O formato da cabeça do bebê pode apresentar diferenças nos primeiros meses de vida, o que costuma gerar dúvidas e preocupação nas famílias. Essa assimetria, quando há um lado mais achatado ou alterações no contorno do crânio, é chamada de plagiocefalia. Na maioria das vezes, está relacionada à posição em que o bebê permanece por longos períodos, especialmente ao dormir ou ficar apoiado sempre no mesmo lado.

Embora seja comum e, em muitos casos, reversível com medidas simples, a plagiocefalia também pode ter causas menos evidentes. Existe uma forma associada apenas à pressão externa, chamada plagiocefalia posicional, e outra mais rara, ligada ao fechamento precoce das suturas cranianas, conhecida como plagiocefalia sinostótica. Apesar de apresentarem aparência semelhante, essas condições têm origens e tratamentos completamente diferentes, o que torna a avaliação especializada indispensável.

Assimetria na cabeça do bebê exige atenção

A médica cirurgiã plástica e craniomaxilofacial Dra. Clarice Abreu explica que nem toda alteração no formato da cabeça do bebê representa um problema estrutural, mas reforça que o diagnóstico correto é essencial. “A aparência externa pode ser muito parecida, mas as causas são diferentes. Por isso, toda assimetria precisa ser avaliada para descartar condições mais complexas”, afirma.

Dados da American Association of Neurological Surgeons indicam que a plagiocefalia posicional se tornou mais frequente após a recomendação de bebês dormirem de barriga para cima, medida importante para reduzir o risco de morte súbita. Esse cenário exige maior atenção dos pais em relação à alternância de posições ao longo do dia e ao estímulo ao movimento do bebê.

Qualquer assimetria na cabeça do bebê exige avaliação médica Crédito: Imagem: Nataliisaff | Shutterstock

Diferença entre plagiocefalia posicional e plagiocefalia sinostótica

Na plagiocefalia posicional, não há alteração na formação dos ossos do crânio. O tratamento envolve mudanças simples na rotina, como reposicionamento, estímulo ao tempo de barriga para baixo supervisionado, fisioterapia e, em alguns casos, uso de capacete ortopédico. Nesses casos, não há necessidade de cirurgia, e a evolução costuma ser favorável quando o acompanhamento é feito de forma adequada.

Na plagiocefalia sinostótica, o quadro é mais delicado. O fechamento precoce de uma ou mais suturas cranianas impede o crescimento normal do crânio naquela região, podendo gerar deformidades progressivas e, em alguns casos, impacto no desenvolvimento cerebral. Por isso, a avaliação com especialista e, quando necessário, exames de imagem são fundamentais para definição do diagnóstico.

Segundo a Dra. Clarice Abreu, o principal erro é tentar interpretar o quadro apenas pela aparência. “Não existe plagiocefalia que não precise de avaliação médica. O diagnóstico correto é o que define se estamos diante de uma adaptação postural ou de uma condição que pode exigir intervenção cirúrgica”, explica.

Quando procurar avaliação especializada

Nem sempre a diferença no formato da cabeça é percebida de imediato. Em alguns casos, ela se torna mais evidente com o crescimento do bebê, o que reforça a importância do acompanhamento pediátrico e da observação dos pais. Mudanças progressivas, assimetria persistente ou rigidez na região do crânio são sinais que devem ser investigados.

A identificação precoce faz diferença direta no tratamento. Nos casos posicionais , permite intervenções simples e eficazes. Nos quadros estruturais, garante encaminhamento adequado e planejamento seguro. Em ambos os cenários, a informação correta ajuda a reduzir a ansiedade das famílias e contribui para decisões mais conscientes ao longo do desenvolvimento da criança.