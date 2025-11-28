Alimentos contra o AVC: veja o que comer para prevenir a doença

O acidente vascular cerebral (AVC), também conhecido como derrame cerebral, é uma das principais causas de morte, sendo responsável por 11% dos óbitos no mundo, conforme o estudo “ Global Burden of Diseases (GBD) “, liderado pelo Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). A condição ocorre quando há interrupção ou diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro, comprometendo o fornecimento de oxigênio e nutrientes às células cerebrais.
Segundo a nutricionista Juliana Vieira, estima-se que aproximadamente 80% dos derrames estão ligados a fatores que podem ser evitados. “A dieta é um dos mais importantes. Ela ajuda a controlar a pressão alta, o colesterol, o açúcar no sangue e a inflamação, que são as maiores causas de AVC”, explica.
Abaixo, a nutricionista lista alimentos que ajudam a prevenir o AVC. Confira!
1. Vegetais e frutas todos os dias
Esses alimentos melhoram a circulação sanguínea e ajudam a baixar a pressão arterial. Por isso, priorize vegetais verde-escuros, como espinafre e brócolis, além de frutas ricas em potássio, como banana, laranja e abacate.
2. Gorduras boas (anti-inflamatórias)
As gorduras saudáveis ajudam a reduzir o colesterol ruim (LDL). Por isso, adicione na alimentação: azeite de oliva extravirgem, abacate, nozes, amêndoas e castanhas, e sementes de chia e de linhaça.
3. Peixes ricos em ômega 3
Os peixes ricos em ômega 3 reduzem a inflamação e protegem os vasos sanguíneos. Deve-se consumi-lo de 2 a 3 vezes na semana. Por isso, adicione ao cardápio salmão, sardinha e atum.
4. Grãos integrais
Os grãos integrais controlam o açúcar e reduzem a gordura no sangue. Vale a pena apostar em aveia , pão integral, arroz integral e quinoa.
5. Leguminosas
As leguminosas são ricas em fibras, ótimas para o coração. Por isso, adicione ao cardápio feijão, lentilha e grão-de-bico.
Hábitos saudáveis para evitar o AVC
Segundo Juliana Vieira, além do cuidado com a alimentação, a atenção a outros hábitos de vida é essencial para ajudar a reduzir o risco de AVC. São eles:
- Manter pressão arterial abaixo de 120/80;
- Praticar atividade física (30 minutos por dia);
- Dormir bem;
- Não fumar;
- Controlar o colesterol e a glicemia.
Alimentos e bebidas que devem ser evitados
Juliana Vieira explica que, quanto mais industrializado, salgado ou frito for o alimento, maior é o risco de provocar um derrame. Segundo ela, o consumo de bebidas alcoólicas eleva a pressão arterial e aumenta o risco de AVC hemorrágico. O excesso de açúcar está associado à resistência à insulina e ao maior risco cardiovascular. A nutricionista recomenda:
- Consumir no máximo 5 g de sal por dia;
- Evitar o consumo de bebida alcoólica em excesso;
- Evitar o consumo de açúcar em excesso;
- Evitar o consumo de refrigerante;
- Evitar o consumo de suco de caixinha;
- Evitar o consumo de bolos e doces diariamente;
- Evitar o consumo de chocolates ao leite em grande quantidade;
- Evitar o consumo de bebidas energéticas.
Por Thiago Freitas