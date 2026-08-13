Alimentação sem radicalismo: 7 hábitos possíveis para quem tem rotina corrida

A chamada regra 80/20 pode ser uma forma didática de compreender que uma alimentação saudável não precisa ser perfeita. A ideia é priorizar escolhas nutritivas na maior parte do tempo, sem eliminar momentos de prazer. Uma sobremesa em um aniversário ou uma refeição especial durante uma viagem, por exemplo, não compromete os resultados quando está inserida em uma rotina de hábitos equilibrados.