Ácido no cabelo? Veja os tipos e os benefícios nos cuidados capilares

Os ácidos mais utilizados
Ácido Lático: regula o pH, melhora a maleabilidade dos fios, reduz o frizz e promove selagem das cutículas.
Ácido Cítrico: ajuda a equilibrar o pH do couro cabeludo e a restaurar a camada cuticular dos fios, contribuindo para mais brilho e resistência.
Ácido Glicólico: esse ácido ajuda a suavizar a textura e melhorar a absorção de outros ativos.
Ácido Hialurônico: promove hidratação profunda e retenção de umidade na fibra capilar, ideal para fios porosos e desidratados.
Ácido Itacônico: menos comum, mas altamente promissor, reconstrói as pontes capilares, ajudando a recuperar elasticidade e resistência.
Veja 7 produtos com ácidos
- Creme Para Pentear SOS Cachos Ácido Hialurônico, da Salon Line. Proporciona hidratação preenchedora, ultradesembaraço, controle de frizz, cachos definidos, cabelos macios e com brilho intenso. (COMPRE AQUI)
- Máscara de Tratamento Hialurônico PowerMax, da Novex. Oferece um tratamento completo para cabelos enfraquecidos e quebradiços, combinando tecnologia de ponta com alto poder de recuperação. O ativo age profundamente na fibra capilar, preenchendo falhas, restaurando a densidade e devolvendo elasticidade, brilho e maciez.
- Tratamento Pré-Shampoo Bond Repair, de Elseve. Com 18% de Ácido Cítrico, ele age antes da lavagem, quando a fibra capilar está mais permeável, penetrando profundamente até o córtex para restaurar as ligações internas quebradas. O resultado são fios visivelmente mais fortes, brilhantes e saudáveis desde o primeiro uso. (COMPRE AQUI)
- Condicionador Hidratante Food for Soft, da Matrix. Entrega hidratação, maciez, brilho e toque suave aos fios. Conta com infusão de Óleo de Abacate e Ácido Hialurônico, que repõe a hidratação em cabelos secos e quebradiços, deixando o cabelo hidratado e macio, com acabamento suave e brilho extra, sem frizz e menos porosos. (COMPRE AQUI)
- Condicionador Glicólico, da Skala. Conta com Ácido Glicólico vegetal, ativo que auxilia na reconstrução da fibra capilar, fortalece os fios desde a raiz e promove uma limpeza eficaz sem agredir. Com ação restauradora, é indicado para quem deseja devolver a maciez, o brilho e a saúde dos cabelos.
- Óleo em Creme Finalizador Siàge Nutri Acid.Complex, de Eudora Siàge. Une exclusivo blend de ácidos e óleos vegetais em uma tecnologia, transformando o cabelo ressecado em radiante em 20 segundos. Tratamento overnight sem enxágue que entrega nutrição inteligente e duradoura desde o primeiro uso. Com ação gradativa, restaura a hidratação natural da fibra. (COMPRE AQUI)
- Shampoo Perfect, da Truss. Recomendado para todos os tipos de cabelos. Sua formulação, com Ácido Hialurônico, hidrata e regenera os fios, equilibrando o couro cabeludo. Ele higieniza de maneira delicada, para recuperar a elasticidade natural dos fios, deixando-os mais resistentes. (COMPRE AQUI)
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