Ácido no cabelo? Veja os tipos e os benefícios nos cuidados capilares

Ácido Lático: regula o pH, melhora a maleabilidade dos fios, reduz o frizz e promove selagem das cutículas.

Ácido Cítrico: ajuda a equilibrar o pH do couro cabeludo e a restaurar a camada cuticular dos fios, contribuindo para mais brilho e resistência.

Ácido Glicólico: esse ácido ajuda a suavizar a textura e melhorar a absorção de outros ativos.

Ácido Hialurônico: promove hidratação profunda e retenção de umidade na fibra capilar, ideal para fios porosos e desidratados.

Ácido Itacônico: menos comum, mas altamente promissor, reconstrói as pontes capilares, ajudando a recuperar elasticidade e resistência.

