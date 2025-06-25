9 alimentos funcionais e seus benefícios para a saúde

Os alimentos funcionais melhoram a saúde física e mental Crédito: Imagem: Josep Suria | Shutterstock

Adotar hábitos alimentares mais conscientes favorece não apenas o bem-estar físico, mas também o equilíbrio mental e emocional. Alimentos ricos em fibras, antioxidantes e compostos bioativos contribuem para a prevenção de doenças, fortalecem o sistema imunológico e promovem mais disposição no dia a dia. Dessa forma, os alimentos funcionais são aliados indispensáveis para quem busca qualidade de vida por meio da alimentação.

De acordo com dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o termo “alimento funcional” refere-se a qualquer alimento ou ingrediente que, além de suas funções nutricionais básicas, produz efeitos metabólicos, fisiológicos ou outros benefícios à saúde quando consumido dentro da dieta habitual. Ele deve ser seguro para consumo sem supervisão médica.

Benefícios dos alimentos funcionais

Segundo Wagner Alessandro Dos Reis, coordenador do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, “os alimentos funcionais oferecem benefícios significativos à saúde das pessoas. Como, por exemplo, os alimentos antioxidantes , que reduzem o envelhecimento precoce. Eles possuem nutrientes que fortalecem o sistema imune e podem auxiliar na prevenção de doenças crônicas como diabetes, hipertensão arterial e colesterol alto. Em resumo, são alimentos que possuem compostos essenciais que irão promover o bem-estar geral do corpo”.

Segundo o especialista, mesmo quem tem uma rotina mais agitada pode incluir esses alimentos no cardápio. Uma alternativa é almoçar em restaurantes self-service, optando por preparações mais saudáveis e evitando frituras. No lanche da tarde, por exemplo, é possível consumir um suco de uva integral.

O chá verde tem ação termogênica e antioxidante Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

10 alimentos funcionais e seus benefícios

Abaixo, seguem alguns dos principais alimentos funcionais de origem vegetal e seus benefícios:

Chá verde: rico em catequinas, flavonoides e cafeína — compostos bioativos com ação termogênica, antioxidante e anti-inflamatória;

Iogurtes: possuem probióticos que favorecem a boa saúde do intestino, evitando constipação e disbiose intestinal;

Cúrcuma: rica em compostos bioativos, como curcumina, que ajuda a aliviar dores de cabeça e nas articulações, auxilia no controle do diabetes, previne doenças alérgicas e trata problemas na pele;

Linhaça: excelente para pacientes que buscam a perda de peso, por gerar saciedade;

Tomate: Rico em licopeno, um importante antioxidante que ajuda na prevenção de doenças;

Alho: contém o composto ativo alicina, liberado apenas por meio da maceração. Seus principais benefícios incluem a redução dos triglicerídeos e o efeito anti-inflamatório;

Sardinha: fonte de ômega-3, um ácido graxo essencial que auxilia na redução da concentração do colesterol ruim (LDL) no sangue, promovendo saúde cardiovascular;

Feijão-preto: rico em fibras, saponinas e flavonoides, compostos bioativos com ação antioxidante, hipolipemiante (redução de gorduras no sangue) e hipoglicêmica (controle da glicose);

Aveia: contém beta-glucana, um tipo de fibra solúvel que ajuda no controle da glicemia, especialmente quando consumida junto a outros alimentos, evitando picos glicêmicos indesejados.

Vale ressaltar que uma alimentação saudável é composta por uma variedade de ingredientes, e não apenas por alimentos funcionais. É fundamental buscar um equilíbrio nutricional, respeitar as necessidades individuais e seguir as recomendações de um nutricionista para garantir uma rotina adequada e segura.