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7 sinais que podem indicar deficiência de vitaminas

Sem os nutrientes essenciais, o corpo encontra dificuldades para manter suas funções básicas

Publicado em 24 de Março de 2025 às 18:37

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

24 mar 2025 às 18:37
Alguns sintomas podem indicar a falta de certas vitaminas (Imagem: puhhha | Shutterstock)
Alguns sintomas podem indicar a falta de certas vitaminas Crédito: Imagem: puhhha | Shutterstock
Uma alimentação equilibrada oferece os nutrientes essenciais de que o organismo precisa para funcionar bem todos os dias. No entanto, mesmo com hábitos aparentemente saudáveis, é comum que o cardápio apresente falhas na variedade ou na densidade nutricional.
Com o tempo, a ausência de vitaminas e minerais importantes começa a impactar funções básicas do corpo. Quando isso ocorre, o organismo envia alertas — e ignorá-los pode agravar o quadro. Por isso, identificar os primeiros sinais faz toda a diferença para ajustar a dieta e recuperar o equilíbrio.
“Muitas vezes, sintomas comuns que costumamos ignorar ou tratar de forma isolada estão, na verdade, ligados a carências nutricionais. Deficiências de vitaminas e minerais podem impactar desde a imunidade até o humor e a disposição diária”, alerta o Jamar Tejada, farmacêutico naturopata.
Abaixo, o profissional lista alguns sintomas que podem estar ligados a deficiências de vitaminas. Veja!

1. Unhas fracas, lascadas ou com manchas brancas

Falta de biotina (vitamina B7), ferro e zinco. A biotina e o ferro são essenciais para fortalecer as unhas. A deficiência de zinco também pode causar manchas brancas ou estrias longitudinais.

2. Pele seca, sem viço e descamando

Deficiência de vitaminas A, C e E. Essas vitaminas são cruciais para a regeneração celular e a hidratação natural da pele. Se há descamação frequente, pode ser um sinal de que sua dieta precisa de mais fontes dessas vitaminas.

3. Cabelos fracos, queda excessiva ou couro cabeludo ressecado

Baixos níveis de ferro, biotina e ômega 3. A falta de ferro e biotina compromete a saúde capilar, e o déficit de ômega 3 pode resultar em ressecamento e irritação no couro cabeludo.
Alimentos ricos em ferro previnem a anemia e o cansaço extremo (Imagem: vkuslandia | Shutterstock)
Alimentos ricos em ferro previnem a anemia e o cansaço extremo Crédito: Imagem: vkuslandia | Shutterstock

4. Fadiga constante e sem motivo aparente

Déficit de ferro, vitamina D e complexo B. A anemia por falta de ferro pode causar cansaço extremo. A vitamina D tem um papel crucial na energia e disposição, e a carência de vitaminas do complexo B prejudica a produção de energia celular.

5. Lábios rachados e feridas nos cantos da boca

Deficiência de vitaminas do complexo B (B2, B6 e B12). Esse é um dos sinais clássicos de deficiência dessas vitaminas, fundamentais para a regeneração da pele e cicatrização.

6. Formigamento nas mãos e pés ou cãibras frequentes

Falta de magnésio, cálcio ou vitamina B12. O magnésio e o cálcio são essenciais para a contração muscular e a condução dos impulsos nervosos. Já a falta de B12 pode causar formigamento e até problemas neurológicos mais graves.

7. Olhos secos e visão prejudicada à noite

Baixos níveis de vitamina A , fundamental para a saúde ocular, e sua deficiência pode levar a problemas de adaptação à baixa luminosidade.

Mantendo as vitaminas nos níveis adequados

Jamar Tejada explica que a melhor forma de suprir as deficiências vitamínicas é por meio da alimentação equilibrada e, quando necessário, suplementação orientada por um profissional. “Incluir alimentos ricos em ferro, como folhas escuras, carne vermelha, feijão e oleaginosas, apostar em vitaminas do complexo B, como ovos, levedura nutricional, abacate e banana, e reforçar o consumo de vitamina C com frutas cítricas, kiwi, acerola e pimentão, ajudam a reequilibrar o organismo — sem esquecer dos ácidos graxos essenciais, como a linhaça, chia, peixes de água fria e azeite de oliva”, ensina.
O profissional ainda afirma que observar o corpo é o primeiro passo para manter a saúde em dia, já que os pequenos sinais podem indicar que algo precisa ser ajustado, e uma alimentação equilibrada pode ser a melhor aliada para garantir disposição, beleza e longevidade. Além disso, ao notar qualquer sintoma, consulte um médico.
Por Mayra Barreto Cinel
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