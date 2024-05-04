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Concentração de nutrientes

7 receitas de sucos desintoxicantes para auxiliar na dieta

Essas bebidas combinam frutas e vegetais, e são valorizadas por sua alta concentração de nutrientes, vitaminas e antioxidantes

Publicado em 04 de Maio de 2024 às 08:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

04 mai 2024 às 08:00
Imagem Edicase Brasil
Suco verde: ajuda na limpeza do organismo Crédito: 5 second Studio | Shutterstock

Os sucos desintoxicantes têm ganhado popularidade como parte de estratégias para melhorar a saúde e promover a perda de peso. Essas bebidas combinam frutas e vegetais, e são valorizadas por sua alta concentração de nutrientes, vitaminas e antioxidantes. Pensando nisso, selecionamos 7 receitas deliciosas e funcionais para você experimentar. Confira!

Suco verde

Ingredientes

  • 1 folha de couve lavada e picada

  • Suco de 1 limão

  • 1 maçã com casca e cortada em rodelas

  • 1 pepino com casca e cortado em rodelas

  • 1 colher de sopa de linhaça

  • 1 colher de sopa de mel

  • 250 ml de água

  • 1 gengibre descascado e cortado em rodelas

  • Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a couve, o suco de limão, a maçã, o pepino, o gengibre e a água até ficar homogêneo. Acrescente a linhaça, o mel e as folhas de hortelã e bata para incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de maçã, cenoura e limão

Ingredientes

  • 2 maçãs com a casca e picadas

  • 1 cenoura cortada em rodelas

  • Suco de 1 limão

  • 300 ml de água

  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as maçãs e a cenoura e bata até ficar homogêneo. Acrescente a água e o suco de limão e bata por mais 3 minutos. Transfira o suco para um copo, coloque o gelo e sirva em seguida.

Suco de abacaxi com hortelã

Imagem Edicase Brasil
Suco de abacaxi com hortelã: ajuda na limpeza do organismo Crédito: Boiarkina Marina | Shutterstock

Ingredientes

Ingredientes

  • 300 ml de suco de abacaxi

  • 1 punhado de folhas de hortelã

  • 1 pitada de gengibre em pó

  • 1 colher de sobremesa de semente de linhaça

  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o suco de abacaxi, as folhas de hortelã e a pitada de gengibre em pó. Bata até obter uma mistura homogênea. Em seguida, acrescente a semente de linhaça e bata para incorporar. Transfira o suco para um copo, adicione o gelo e sirva imediatamente.

Suco de maracujá com gengibre

Ingredientes

  • Polpa de 2 maracujás

  • 500 ml de água

  • 1 pedaço de gengibre descascado

  • 1 colher de sopa de mel

  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa do maracujá, a água, o gengibre e o mel e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para uma jarra, coloque as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de couve com maçã e gengibre

Ingredientes

  • 2 folhas de couve lavadas e picadas

  • 2 maçãs com casca e picadas

  • 1 pedaço de gengibre descascado

  • 300 ml de água

  • 1 colher de sopa de mel

  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque as folhas de couve, as maçãs, o gengibre e a água. Bata tudo até obter uma mistura homogênea. Acrescente o mel e bata por mais alguns segundos para misturar. Sirva o suco em um copo com as pedras de gelo.

Suco de beterraba com limão

Imagem Edicase Brasil
Suco de beterraba com limão: auxilia na dieta  Crédito: nblx | Shutterstock

Ingredientes

  • 300 ml de água

  • 1 beterraba descascada e cortada em pedaços

  • Suco de 1 limão

  • 1 colher de chá de mel

  • 1 colher de sopa de chia

  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, a beterraba, o suco de limão, o mel e a chia e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para um copo, coloque o gelo e sirva em seguida.

Suco de cenoura com maçã e aipo

Ingredientes

  • 2 cenouras lavadas e picadas

  • 1 maçã com casca e picada

  • 2 talos de aipo picados

  • 250 ml de água

  • Suco de 1 limão

  • 1 colher de sopa de mel

  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque as cenouras, a maçã , o aipo e a água no liquidificador. Bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão e o mel e bata novamente para incorporar. Sirva o suco em um copo com gelo.

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